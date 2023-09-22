【區議會】民政事務總署：關愛隊成員若參選　須即時停止關愛隊工作至投票日結束

▲ 民政總署發出，「關愛隊」在公共選舉期間須遵守的指引。（政府新聞處圖片）

新一屆區議會選舉將於12月舉行，有不少關愛隊隊長都曾參與區議會選舉 ，民政事務總署發出指引，列明若「關愛隊」成員，包括隊長及副隊長，成為選舉候選人，須事先以書面通知民政處，並須即時停止參與所有「關愛隊」相關工作，直至有關選舉的投票日結束。

民政總署發出，「關愛隊」在公共選舉期間須遵守的指引，即行政長官選舉、選舉委員會界別分組選舉、立法會選舉、區議會選舉及鄉郊代表選舉。指引列出4項基本原則：

1.「關愛隊」在公共選舉中，必須保持中立，亦必須避免令人就此有所誤會； 2.「關愛隊」及「關愛隊」相關人士不得以「關愛隊」、「關愛隊」相關人士、或其在「關愛隊」的職銜名義參與選舉活動； 3. 倘「關愛隊」相關人士以其個人名義或其他身分成為候選人、 支持某候選人或參與選舉活動，必須小心行事，以免令人誤會他是以「關愛隊」、「關愛隊」相關人士、或其在「關愛隊」的職銜名義行事； 4. 任何時間不得動用「關愛隊」的資源（無論有關資源是否由政府資助）參與和選舉有關的活動

指引列明，若「關愛隊」相關人士，以個人名義或其他身分在公共選舉中成為候選人或候選人的選舉代理人，他須預先以書面通知所屬承辦團體；若「關愛隊」的小隊成員，包括隊長及副隊長，除預先通知所屬承辦團體外，亦須事先以書面通知民政處，並須即時停止參與所有「關愛隊」相關工作，不可 動用「關愛隊」的資源，無論有關資源是否由政府資助，直至有關選舉的投票日結束。

承辦團體須調配替補人員執行關愛隊職務

至於若因有成員參選而致出現暫時人手短缺問題，「關愛隊」 承辦團體須調配足夠而合適的替補人員執行「關愛隊」職務，以確保服務計劃如常推行。

在選舉結束後，「關愛隊」相關人士不得在「關愛隊」的服務或活動中謝票，否則有違「關愛隊」的中立原則，而涉及的開支亦可能會被計算作選舉開支。

違者或被視為違反資助協議 政府有權停發資助

民政事務總署強調，「關愛隊」及「關愛隊」相關人士必須嚴格遵從指引 ，否則 「關愛隊」可能被視為違反「關愛隊」資助協議 。

根據關愛隊申請指引，違反資助協議規定，政府會保留權利停止發放資助或要求承辦團體在地區民政處指定時間內退還已獲發放款項。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥