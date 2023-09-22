【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員兩煽惑罪成還押10月中判刑

▲ 涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工，審計員被裁定兩煽惑罪成候判。（資料圖片）

28歲審計員涉於半年間，兩度在連登討論區有關無綫新聞報道周梓樂事件及立法會議員郭偉強涉襲擊陳志全事件的貼文中，發表「成個TVB 新聞部見一個打一個」等留言，被控煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人共兩罪。涉案審計員經審訊後，今（22日）於區域法院被裁定兩罪罪成。暫委法官裁決時指，被告發佈訊息明顯是煽惑讀者對無綫員工作出傷害。被告還押至10月16日判刑，其間替被告索取背景報告。

被告范仕文（28歲，審計員）早前否認1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

暫委法官裁決時指，被告自辯時對留言內容及發布原因等均能一一講述，但對細節則表示沒有印象，存在內在不可能性，當中被告又曾對留言內容稱「我講完都唔知我講乜」，以及在貼文附上超連結，但稱對內容沒有印象，均顯示被告有所隱瞞，拒絕接納其證供。

暫委法官續指，被告的留言亦非說笑性質，其留言依賴其他帳戶使用者的言行發出，顯示被告當時有思考，行為不符合憤怒及發洩情緒的人。被告曾鼓勵他人「見一個打一個」，當中內容已非常清晰。

暫委法官又指，涉案貼文曾探討如何找出無綫新聞員工以作清算，反映被告曾理性討論，並非衝口而出。暫委法官指，若被告是發洩情緒，大可不在任何一個公眾人士均可瀏覽的討論區發布內容，尤其相關內容或招致刑事責任。

暫委法官指，被告曾留下「打斷手手腳腳」的留言，意圖非常清晰，被告發佈訊息明顯是煽惑讀者對無綫電視員工作出傷害，裁定被告兩罪罪成。

控方早前開案陳詞時指，2019年11月8日及2020年5月8日，連登討論區分別有人發布兩則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」、「CCTVB X你XX 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，被告曾先後留言稱「唔洗分咁細 成個TVB新聞部見一個打一個」、「我不嬲都認為要打斷班XX手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞」等。

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記者：梁錦麟