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【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員被裁定兩煽惑罪成候判

社會 15:43 2023/09/22

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涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工，審計員被裁定兩煽惑罪成候判。（資料圖片）

28歲審計員涉於半年間，兩度在連登討論區有關無綫新聞報道周梓樂事件及立法會議員郭偉強涉襲擊陳志全事件的貼文中，發表「成個TVB 新聞部見一個打一個」等留言，被控煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人共兩罪。涉案審計員經審訊後，今（22日）於區域法院被裁定兩罪罪成，還押至10月16日判刑，其間替被告索取背景報告。

被告范仕文（28歲，審計員）早前否認1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

控方開案陳詞時指，2019年11月8日及2020年5月8日，連登討論區分別有人發布2則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」、「CCTVB X你XX 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，被告曾先後留言稱「唔洗分咁細 成個TVB新聞部見一個打一個」、「我不嬲都認為要打斷班XX手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞」等。

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記者：梁錦麟

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