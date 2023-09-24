【防疫資訊】防疫危機未除新病毒或再現　黃卓健籲懲教署發展口罩工業未雨綢繆

根據早前傳媒報道，有研究人員在西伯利亞地區冰川的永凍土層抽取樣本時，發現有13種被封印萬年以上的古代病毒，而且然具傳染性，被稱「殭屍病毒」。科學家相信全球暖化將有大量冰川溶解，為地球釋放更多罕見病毒。為應對未來新型病毒，加上香港人口密度高及老化問題，我們必須防範未燃。

建議成立社區防疫及健康委員會

黃卓健曾經參與政府各大小的委員會超過十年，包括區議會、分區委員會、滅罪會、防火會等，眼見有部份委員會所涵蓋的議題有重疊的地方，例如分區委員會討論的民生問題亦不時與區議會重疊；區議會會討論滅罪會有關地區的罪案問題等。黃卓健建議特區政府應重新審視各個地區委員會的職權效能，亦建議加入社區防疫及健康委員會仍合未來社會的需要。

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香港人口密度高，疾病蔓延相當迅速，人口老齡化比其他城市嚴重，該委員會可以多向市民大眾推廣個人衛生、飲食、健康及控制疾病等訊息，如人多地方戴口罩、勤洗手、盡量少吃多糖多鹽的食物、多做運動等，可為香港應對未來的挑戰作出準備。

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口罩及防護衣物乃國家戰略物資

香港人口密度較高，疾病蔓延相當迅速，若政府不把口罩及防護衣定為戰略物資，他日面對疫情或戰爭，將會像以往一樣供不應求。黃卓健認為懲教署管理下的在囚人士可以生產高質量一次性口罩及防護衣物，供應國家、本土醫療機構及出口外地使用。他多次到院所巡視，認為香港懲教人員專業及現代化，具先天的優勢及條件把他發展成為優質產業揚威海外。

再者，懲教署多年為本港提供優質的一次性口罩，在各個政府部門及醫療機構廣為使用，是本港信心的標誌，為本港節省不少醫療開支。日後亦可加入市場元素，如增設不同款式如3D口罩等向海外銷售，為庫房帶來額外收入。

新冠疫情過去，但未來必定有更具傳播性及殺傷性的病毒出現，特區政府必須未雨綢繆，不能鬆懈。

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