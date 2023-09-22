【親子好去處】沙田恐龍公園10.1開幕　佔地3.5萬呎必玩26米暴龍遊樂設施

▲ 沙田新城市廣場Dino Park恐龍公園將於10月1日開幕。（有關機構提供）

小朋友引頸以待的Dino Park恐龍公園，將於10月1日正式開幕登陸沙田新城市廣場。公園內共設有14項玩樂設施，重點必玩長26米、高7米的暴龍遊樂設施，並有全長23米的「空中飛索」等。

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全港首個大型綜合式兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園，將於10月1日正式登陸沙田新城市廣場，佔地多達3.5萬平方呎。全港首個常設的大型主題Dino Park恐龍公園備有多元化的玩樂設施，集繩網、攀爬及滑梯於一身，適合2至12歲的小朋友玩樂「放電」。

▲ Dino Park恐龍公園有長達26米、高7米的巨型恐龍造型遊樂設備，集繩網、攀爬及滑梯於一身。（有關機構提供）

「空中飛索」長23米離地4米高

Dino Park恐龍公園共設有14項玩樂設施，最矚目是長26米、高7米的「暴龍大冒險」，小朋友可由恐龍嘴巴開始探索，挑戰4.5米高的網橋、以及暢玩3條不同長度及形狀的滑梯，更有繩網陣、吊床及平衡木等，每組設施針對兒童的體能、協調、平衡及觸感多方面發展設計。

另一注目的遊玩項目是全長23米、離地4米高的「空中飛索」，小朋友可體驗在空中滑翔的速度快感，更可藉此鍛鍊膽量，發掘自我潛能。

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責任編輯：林綺玲