【JPEX風波】跟得女友裕美被指是滿分情人　對林作不離不棄伴渡低潮

▲ 林作認為裕美是最佳女友。

林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，並於今天（9月22日）近凌晨12時半突然宣布在今天下午3時開記招，交代最新情況。

林作於下午3時02分以一身西裝造型現身，一臉神色凝重，並在代表律師范律師陪同下現身，女友裕美亦戴口罩於身後一同現身。

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裕美回應「最佳女友」

記者會結束後，裕美就傳媒要求跟林作合照，不過她拒絕除掉口罩並解釋因為很累。

裕美近日被網民封為「最佳女朋友」，裕美對此回應：「我都係盡力而為，多謝大家！」身後的男友林作則說：「我表示同意。」他又指：「因為今次事件，女友同媽咪關係拉近咗好多，兩個經常通電。」

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對林作不離不棄

近日再惹官非的林作獲女友裕美對他不離不棄，既買飯探望且施計引開記者，十分體貼。不過有部分網民認為林作「抵死」，裕美則認為男友心地善良，並不滿網民落井下石。

雖然林作正經歷低潮，裕美願意與男友共患難，她認為人生總有高低，絕不會因為伴侶有事而離棄對方。

不少網民認為林作經常抽水，認為他被捕是「抵死」，又指裕美找錯了伴侶。裕美則覺得網民愛「吃花生」，匿名說話不負責任，而且外人沒資格評論他們的感情事。

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裕美榮升滿分女友

今年7月中，林作曾因視網膜脫落而需要做緊急手術。

當時，女友裕美在旁悉心照顧，又為林作洗頭，此舉成功打動了林作媽媽。

很多網民大讚裕美甘願為林作做洗頭妹，裕美則表示：「我做埋導盲犬/司機/保鑣，身兼多職。」隨即被網民封為滿分女友。

記者：馮雪怡

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