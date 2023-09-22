【黑客入侵】政府資訊科技總監：以我專業評估政府保安足夠到位

▲ 接連有機構遭到黑客入侵。（梁偉榮攝）

接連有機構遭黑客入侵導致個人資料外洩，政府資訊科技總監黃志光今日見記者表示，政府非常關注政府系統的網絡安全工作，會從3方面保護系統和資訊：

技術層面方面，大部份政府系統均是中央集中於政府私有雲端平台管理，通過中央互聯網通訊閘與互聯網接觸，令保安上能中央集中安排，包括防火牆和入侵偵測等。如涉及政府內部資訊系統，會與互聯網進行分隔。會按資訊級別，進行數據加密。中央互聯網通訊閘亦會隔除惡意電郵，可疑電郵亦會打上標籤，令政府人員警愓。

制度上，所有電腦系統在投入服務或更新前，要進行嚴格網絡安全和私隱評估審查；亦會定期進行相關審計。事故應變方面，每個部門都會成立電腦保安事故小組，當發生事故時，會通報協調各部門。

加強政府員工培訓方面，會定時為政府員工提供最新資訊及培訓。

黃志光又指，任何機構發生事件，都會向相關政府部門進行通報，就數碼港及消委會事件，均有提供建議和資訊，協助完善保安系統。他又指，

以我的專業評估，政府系統由於用中央管理和保護，暫時保安措施足夠和到位。

被問及未來會如何做好網絡保安，黃志光稱，以政府系統為例，不時會受到攻擊入侵，但都成功阻截，情況十分普遍。他又指，這些攻擊充滿隨機性，所以各個機構都要重視網絡安全。

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記者：陳梓蔚