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中秋「鮑」開心！送禮全攻略

特約 18:30 2023/09/22

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

好快又到中秋，今年終於可以同親朋戚友團圓過節！想為禮物加上小心意，又或者根本完全無頭緒？最好當然是送上李錦記即食鮑魚，一系列備有不同款式及口味，而且選用吉品鮑魚，隻隻又圓又厚肉，用以炮製團圓菜式絕對充滿好意頭！用作送禮則矜貴又得體，花點小心思作「升級」包裝，就可以變成別具心裁的節慶禮物！就等小編教你幾招簡單又方便的升級「鮑」裝，為中秋節做好送禮準備！

李錦記臻選鮑魚系列(每罐6隻) 送給上司表心意

到上司、朋友家作客，送禮一定要有心意又有體面，李錦記臻選鮑魚系列就最適合不過。嚴選吉品鮑魚，分別有蠔皇同紅燒兩款選擇，鮮甜鮑魚配上李錦記招牌秘製醬汁，汁香味美，即開即食，只要翻熱就可烹調出名貴又得體的過節菜式！

份量想再加碼更有李錦記頂級鮑魚系列(每罐8隻)，分別有蠔皇元貝、紅燒元貝、以及秘製金湯3款口味，同樣是用料十足，送禮首選！

「鮑」裝小貼士：
材料：
絲巾 1條
小木板 1塊

步驟：
Step 1：先將一塊小木板放在絲巾上，再放上兩罐鮑魚。

Step 2：將絲巾其中一邊的兩隻對角綁結。

Step 3：再將另一邊的對角綁好，造成一長一短的手挽。

Step 4：最後將較長的一邊穿過較短的手挽，然後拉出。 

Step 5：大功告成！

李錦記至尊鮑魚系列 孝敬長輩更顯尊貴 

送給長輩親友和重要客人絕對不能馬虎，李錦記至尊鮑魚系列絕對有氣派，禮盒包裝大方得體。紅燒元貝至尊鮑魚配以足料元貝絲，鮮香味美；金牌蠔皇至尊鮑魚拼花膠則嚴選挪威花膠，用料上盛，送禮一流~

「鮑」裝小貼士：
材料：
心意卡 1 張
印章 1個 （可按自己喜好挑選圖案或自製）
金色正方形手工紙 2張 

步驟：
Step 1：準備一張心意卡

Step 2：將心意造成印章，蓋在心意卡上

Step 3：最後將心意卡貼在盒裝鮑魚的盒上即完成！

嚴選吉品鮑魚 口感煙韌肥美

李錦記即食鮑魚系列嚴選吉品鮑魚品種*，肉質肥美，入口煙韌鮮甜，配上不同的自家秘製鮑魚醬汁，即開即食，方便又好味，今個佳節，將代表團圓的「鮑」開心同親友一齊分享，過個與別不同的中秋！

*中國養殖

(特約)

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