【媽媽精明眼】飲可樂有機會贏迪士尼雙人套票　率先免費玩全新「魔雪奇緣世界」

▲ 現在飲可樂有機會贏取迪士尼樂園雙人套票，可以率先免費玩全新「魔雪奇緣世界」。（曾耀輝攝）

全球首個迪士尼Frozen主題園區「魔雪奇緣世界」，將於11月20日開幕，現在有機會免費率先入場打卡！透過飲可口可樂在COKE+ 平台賺取「樂賞星」，即有機會贏取今期「賞Fun 巨星」大獎：每人2套香港迪士尼樂園1日標準門票及魔雪奇緣世界預覽門票。

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可樂迷及迪士尼迷，透過COKE+ 平台有機會搶先體驗魔雪奇緣世界，親身踏足阿德爾王國，一齊慶祝「夏雪節」。想免費獲得門票，消費者只需登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，就可在 COKE+ 平台儲「樂賞星」，儲滿100粒即可解鎖「賞Fun巨星」限量大獎。

最新一期的Classified - ConfidentialCOKE+「賞Fun巨星」限量大獎企劃已於9月8日正式啟動，可樂迷只要把握時機儲滿100 粒「樂賞星」，隨即可解鎖「賞Fun」寶箱，就有機會贏取香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界搶先體驗門票。

▲ 今期「賞Fun巨星」限量大獎是今期獎賞將為每位得獎者送上2套香港迪士尼樂園標準1日門票及魔雪奇緣世界預覽通行證。（有關機構提供）

每日送2套門票

即日起連續25日，COKE+平台將每日限量發放2份「賞Fun巨星」限量大獎，今期獎賞將為每位得獎者送上2套香港迪士尼樂園標準1日門票及魔雪奇緣世界預覽通行證，整個推廣期內共派發50份「賞Fun巨星」限量大獎。

COKE+ 平台亦將於9月下旬公布最新儲星方法，消費者凡於指定可口可樂自動販賣機購買可口可樂公司旗下產品，即可賺取「樂賞星」。注意在儲滿指定數目的「樂賞星」後，必須在3天內解鎖「賞Fun」寶箱換取獎品，否則該禮品和/或「賞 Fun」寶箱將會失效。

【詳情按此】

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責任編輯：林綺玲