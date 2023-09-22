【牙科服務】港大推「杜鵑牙周病治療計劃」　免費為至少100名基層市民治療嚴重牙周病

▲ 港大推「杜鵑牙周病治療計劃」，免費為至少100名基層市民治療嚴重牙周病。（湯致遠攝）

本港目前有約10至20%成年人患有嚴重牙周病。港大牙醫學院獲杜鵑 (1972) 基金資助1,100萬，今起（22日）推出「杜鵑牙周病治療計劃」，目標為至少100名患嚴重牙周病的基層病人提供免費治療，有興趣者可透過牙醫轉介或致電「先進牙醫學研究所-香港大學牙醫專科診所」（診所）預約口腔篩檢。

「杜鵑牙周病治療計劃」負責人及臨床助理教授George Pelekos表示，牙周病影響全球11%的人，即約7.4億，據政府統計，香港有8成以上成年人有牙齦發炎問題，4成左右有不同程度的牙周病，約1成有3至4期嚴重牙周病，惟牙周病治療牽涉一定費用，要修復因牙周病而流失的牙齒費用亦更昂貴，香港卻很少保險會涵蓋嚴重牙周病的醫療保障，同時當牙周病惡化到後期時亦要牙周專科醫生治療，而本地註冊的牙周專科醫生不足60人，患者選擇有限之餘，也未必有經濟能力承擔治療費用，致病情惡化。

他指，計劃便目標幫助患第四期嚴重牙周病，且正領取綜援、收入不高於最新公屋入息限額，或居住於公屋者，希望恢復他們口腔及身體健康，亦冀計畫為嚴重牙周病治療課題提供提供貢獻，會將有關成果分享給其他地區。

港大牙醫學院臨牀助理教授、牙周治療專科醫生霍慧心表示，嚴重牙周病患者一般會出現咀嚼問題、牙齒鬆脫及牙肉紅腫發炎，而牙周組織一旦流失就不能完全復原。她指，計劃可以透過治療幫助患者控制病況及炎症，防止繼續惡化，繼而修復牙周病的後遺症，如牙次流失或移位，並透過定期追蹤防止復發。

計劃名額暫定為至少100人，有興趣參與計畫者可以透過醫生轉介至診所，亦可致電診所（3979 9191）預約口腔篩檢，詳情可以瀏覽港大牙醫學院「笑容無界限-現金牙科基金」網站。

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記者：黃小冰