  • 31°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牙科服務】港大推「杜鵑牙周病治療計劃」　免費為至少100名基層市民治療嚴重牙周病

社會 16:48 2023/09/22

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

港大推「杜鵑牙周病治療計劃」，免費為至少100名基層市民治療嚴重牙周病。（湯致遠攝）

本港目前有約10至20%成年人患有嚴重牙周病。港大牙醫學院獲杜鵑 (1972) 基金資助1,100萬，今起（22日）推出「杜鵑牙周病治療計劃」，目標為至少100名患嚴重牙周病的基層病人提供免費治療，有興趣者可透過牙醫轉介或致電「先進牙醫學研究所-香港大學牙醫專科診所」（診所）預約口腔篩檢。

「杜鵑牙周病治療計劃」負責人及臨床助理教授George Pelekos表示，牙周病影響全球11%的人，即約7.4億，據政府統計，香港有8成以上成年人有牙齦發炎問題，4成左右有不同程度的牙周病，約1成有3至4期嚴重牙周病，惟牙周病治療牽涉一定費用，要修復因牙周病而流失的牙齒費用亦更昂貴，香港卻很少保險會涵蓋嚴重牙周病的醫療保障，同時當牙周病惡化到後期時亦要牙周專科醫生治療，而本地註冊的牙周專科醫生不足60人，患者選擇有限之餘，也未必有經濟能力承擔治療費用，致病情惡化。

TOPick診症室

他指，計劃便目標幫助患第四期嚴重牙周病，且正領取綜援、收入不高於最新公屋入息限額，或居住於公屋者，希望恢復他們口腔及身體健康，亦冀計畫為嚴重牙周病治療課題提供提供貢獻，會將有關成果分享給其他地區。

港大牙醫學院臨牀助理教授、牙周治療專科醫生霍慧心表示，嚴重牙周病患者一般會出現咀嚼問題、牙齒鬆脫及牙肉紅腫發炎，而牙周組織一旦流失就不能完全復原。她指，計劃可以透過治療幫助患者控制病況及炎症，防止繼續惡化，繼而修復牙周病的後遺症，如牙次流失或移位，並透過定期追蹤防止復發。

計劃名額暫定為至少100人，有興趣參與計畫者可以透過醫生轉介至診所，亦可致電診所（3979 9191）預約口腔篩檢，詳情可以瀏覽港大牙醫學院「笑容無界限-現金牙科基金」網站。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【雙屍命案】秀茂坪邨秀慧樓單位傳異味　破門揭雙屍倒斃屋內
今日 15:40
【雙屍命案】秀茂坪邨秀慧樓單位傳異味　破門揭雙屍倒斃屋內
【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員兩煽惑罪成還押10月中判刑
今日 15:43
【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員兩煽惑罪成還押10月中判刑
【僭建】政府於紅山半島大規模巡查　再揭70間獨立屋疑僭建
今日 16:02
【僭建】政府於紅山半島大規模巡查　再揭70間獨立屋疑僭建
【警員犯罪】涉酒駕剷上行人路拒捕　休班警被控3罪准保釋11月再訊
今日 16:03
【警員犯罪】涉酒駕剷上行人路拒捕　休班警被控3罪准保釋11月再訊
【黑客入侵】政府資訊科技總監：以我專業評估政府保安足夠到位
今日 16:28
【黑客入侵】政府資訊科技總監：以我專業評估政府保安足夠到位

你可能感興趣

【雙屍命案】秀茂坪邨秀慧樓單位傳異味　破門揭雙屍倒斃屋內
今日 15:40
【雙屍命案】秀茂坪邨秀慧樓單位傳異味　破門揭雙屍倒斃屋內
【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員兩煽惑罪成還押10月中判刑
今日 15:43
【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員兩煽惑罪成還押10月中判刑
【僭建】政府於紅山半島大規模巡查　再揭70間獨立屋疑僭建
今日 16:02
【僭建】政府於紅山半島大規模巡查　再揭70間獨立屋疑僭建
大學 牙醫 牙周病 市盈率 綜援 服務 香港 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載