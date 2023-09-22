【民意調查】逾6成受訪者對政治缺乏興趣　大多數未積極透過議員或向官員表達意見

▲ 中文大學民調顯示逾6成受訪者對政治缺乏興趣。（資料圖片）

中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，逾6成受訪者對政治缺乏興趣，較去年增加7.4個百分點；有興趣者僅34.2%，較去年跌7.7個百分點。

調查列出多個可能影響市民政治興趣的意見，逾半受訪者同意「政府官員不太在乎我這類人的想法」及「像我這類人對政府的政策並無任何發言權」，不同意上述意見的分別只有16.2%及25.1%。

另外，調查關注表達政治意見的途徑，結果顯示，大多數受訪市民並未積極運用這些途徑表達意見。其中，68.4%表示完全沒有在社交媒體表達意見，83.8%表示完全沒有透過區議員或立法會議員表達意見，81.2%完全沒有透過非政府團體反映；至於直接向政府部門或官員反映，83.3%表示完全沒有，9.9%表示「很少」，僅0.7%表示「經常」。

近半受訪者不同意政黨能有效監督政府

調查又顯示，有47.1%受訪者不同意「香港政黨能夠有效監督政府」、在「香港政黨基本上能夠代表到不同市民的意見」則有50.7%受訪者表示不同意。對於「香港政府若果沒有政黨支持，很多政策都不可能順利推行」，則只有43.6%受訪者同意，30.8%表示不同意。

亞太研究所在7月20日至8月21日期間，採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣涉及，成功訪問711名18歲或以上市民。

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記者：戴朗希