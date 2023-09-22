【超市大搜查】中秋月餅添加劑數量大比拼　1個冰皮可含13種添加劑

▲ 中秋月餅添加劑數量大比拼，1個冰皮可含13種添加劑。

臨近中秋佳節，不少人都會購買月餅應節及送禮。澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾接受TOPick訪問時表示，不少月餅都加入了一定數量的添加劑，當中冰皮月餅可含有8至13種添加劑，而部分月餅亦會添加人甜味劑，部分人士食用後，有機會產生多氣、腹漲、肚瀉等問題。

最新影片：

常見於月餅中的食物添加劑

乳化劑：E322, E460, E471, E473

酸度調節劑：E330, E331, E339, E501i

防腐劑：E202

抗氧化劑：E223, E319

甜味劑：E420, E965, E967

色素：E102, E110, E150c, E160a, E160b

冰皮月餅可含13種添加劑

Vivien表示，傳統月餅一般大概含有1至4種食物添加劑，主要為酸度調節濟及甜味劑等，而非傳統式月餅例如奶黃及冰皮月餅的則含有較多種食物添加劑。冰皮月餅一般含有大約8至13種食物添加劑，奶黃月餅一般含有大約5至9種，當中包括多種乳化劑、抗氧化劑、增稠劑、防腐劑、色素等。

她解釋，由於市面上的非傳統食月餅有較多種口味及款式，有機會令製作過程中需要使用較多的食物添加劑來維其味道及口感。

部分月餅含甜味劑

市面上有一些以甜味劑製作的低糖月餅，以減低整體添加糖分攝取量，例如E420山梨糖醇（sorbitol）、E965麥芽糖醇（maltitol）及E967木糖醇（xylitol）。

Vivien提醒，腸胃較敏感或患有腸易激綜合症人士需留意食用添加了糖醇月餅時的反應。由於大部份糖醇不能被人體消化，部份糖醇則會經大腸內的細菌發酵，因此有機會產生多氣、漲腹、肚瀉的現象，所以進食時應留意食物標籤。

人工色素或影響兒童專注力

部份冰皮月餅添加色素令其外觀比傳統月餅更吸引及多元化。常用於奶皇及冰皮月餅的色素包括E102檸檬黃、E110日落黃、E160a胡蘿蔔素類、E160b胭脂樹橙。

據英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國於2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素。歐盟國家於2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

Vivien指，食用色素均需通過本地及國際食物安全機構的嚴格安全評估，才能添加於食物中。在一般情況下，合理使用不會危害健康。如果想減低食用色素的風險，建議可選擇採用天然成分作色素來源月餅，如薑黃（E100）、胡蘿蔔素（E160a）、核黃素（E101）等。

如果想減低食用色素的風險，建議可選擇採用天然成分作色素來源月餅，如薑黃(E100)、胡蘿蔔素（E160a)、核黃素（E101)等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣