【親子心法】10歲兒無禮硬頸轟「所有人都控制我」　嚴母淚訴管教壓力：溫柔都無用

▲ 母親不滿兒子無禮貌，不停挑戰她的底線。(《理想國》劇照)

親子關係確是一門艱深的學問，如何拿捏對子女管教的鬆緊，的確不容易。

十歲的Leo是家中么子，有一個姐姐。精神科醫生說他是一位聰明但自我的孩子，有自閉症症狀。他甚少與人社交溝通，鍾情電玩，在家經常發脾氣。醫生請我試試支援Leo，提升他的情緒管理和社交能力。當我問Leo父母最關心他哪方面的情況時，爸爸搶著回答：「佢哋兩母子嘅關係！阿仔一嬲，阿媽就跟住嬲。佢哋日日嗌交，家嘈屋閉，嚴重影響全家嘅氣氛！」

最新影片推介

無禮的孩子一臉怨氣

初次見Leo時，他散發著一股怨氣，臉上掛著一副憤世，彷彿全世界欠了他什麼的不屑表情。他對我的話嗤之以鼻，故意不作反應，逃避我的視線，更試圖衝出房間離開。一個孩子如此封閉自己，很有可能在與人相處上經歷過挫折或傷悲。

我平靜的問Leo的喜好、熬過他多次冷眼和沈默、與他觀看他最喜歡的短片…… 我用了起碼三節輔導才慢慢讓Leo信任我，肯與我簡單對答。再過幾節輔導後，他終於願意接受我的社交技巧訓練。

兒子心聲不滿被控制

今天訓練時，我教Leo如何理解別人的意圖。他帶著怒氣和愁緒地拋出一句：「我覺得所有人都喺度控制我！」我希望了解更多，便請Leo畫一個腦圖，寫下他認為在控制他的人。他拿著紙，走到房間的一角，神秘又認真的寫了幾分鐘。我問他可不可以看看。他遞過紙，上面竟寫了父母、祖父母、幾位老師及同學等十多個名字！

我用平靜，不批判的語氣請Leo 多分享一點。他說圖中的人常常要他守一些他不覺得要守的規矩，動不動就責備他。以前爸爸會體罰他，現在他最不喜歡的是霸道的媽媽，因為她什麼都要管，日日夜夜像老闆般命令他做事。Leo越說越激動，聽得出他的不忿源自對社交規矩的不解及難過的經歷。自我中心或有自閉症的人，一般較難明白和跟從社會規範或教養禮節，但其實他們也不想這樣……

媽媽乃愛之深責之切

在Leo的同意下，我替他把心聲傳達給媽媽。在過程中，我感受到媽媽其實很愛Leo，是「愛之深責之切」的家長。家人及老師均要求她改善兒子的行為，讓她承受頗大的壓力。Leo媽媽紅了眼眶，帶點愧疚和傷感地說：

我都知應該控制自己嘅情緒，但係Leo 真係好無禮貌，又自私同硬頸，成日都挑戰我嘅底線，我忍唔住就會語氣重咗。不過我試過對佢溫柔都無用㗎！有一兩次我朝早主動同Leo講早晨，佢竟然大聲喝我，叫我走開，返去自己房……

▲ 母親不滿兒子無禮貌，不停挑戰她的底線。(《理想國》劇照)

母子關係如錢箱入幣

我向媽媽表達理解，也解釋Leo的無禮和對抗性行為與他天生的社交溝通困難有關。他需要我們耐心的教導，說明規矩和提醒背後的因由，而不是斥責。我想鼓勵Leo媽媽多用正向管教策略，重塑母子關係，便用錢箱作比喻：

建立親子關係好似儲錢，每次正面嘅交流同相處都可以加錢入錢罌，而每次負面嘅交流同爭執都會令積蓄流失。

媽媽可以留意自己與Leo的對話，十句入面有幾多句係正面，有幾多句係指令或負面︰「如果交流通常都是負面，小朋友自然會抗拒溝通。相反，正面經歷儲得越多，同仔女嘅關係就越好。你講嘅嘢，教佢嘅嘢，佢都會聽多啲㗎！」Leo媽媽愣住了，不知道她一時間能否吸收我的話。

我希望給她一些支援，便輕輕的建議：「不如以後每一節輔導最後嗰10分鐘我留俾你，同你分享一啲正向管教策略，慢慢令Leo明白你嘅關愛，改善你哋嘅關係，好唔好？」感恩Leo媽媽接受這個安排。期望我能一步步協助這對母子進入對方的內心世界吧。

文章獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm