【你好，我的大夫】蘇恩磁演基層慈母搶Fo　陳嘉慧：作為仔女好少將愛意表達出嚟

TVB劇《你好，我的大夫》在昨晚（9月21日）劇情豐富，除患有神經性肌肉痙攣的關穎璇（關嘉敏飾）個案，還有袁絲絲（陳嘉慧飾）與母親羅培清（蘇恩磁飾）發人深省的母女情。

絲絲因一直看似不太珍惜母親付出，包括執屋及煮飯等，被誤以為不孝女；但其實絲絲十分痛錫母親，當年更因媽咪辛苦打數份工賺錢、為絲絲賺取昂貴的診金看中醫治病，故立志成為中醫回餽母親，可惜最終因過於沉醉追夢忘記初心。

昨晚絲絲經遠志（吳偉豪飾）提醒得知母親可能患有柏金遜症後，即拋下一切趕回家，可惜卻連母親在哪間麵店打工也不知道。自責忽略母親的絲絲，在後巷發現疲態盡現的母親、為賺多個錢幫絲絲交學費，竟咬緊牙關額外接多份夜間洗碗工作。

從來不想絲絲操心的培清，看到眼泛淚光的絲絲趕至，繼續像平時般裝沒事謂：「夜晚喺屋企靜英英，我返工好多人同我打牙骹吖嘛，而且賺多啲錢唔好咩。」又謂自己日踩十數小時並不辛苦：「我點同啫，我做慣咗吖嘛。」簡單數句已將母親無私的愛展露無遺。

Erica：我自己都好感動

昨晚該幕後巷戲，無論是絲絲泛著淚為母親抹汗，或是恩磁看到阿女趕來時的複雜神情均甚有感染力。陳嘉慧（Erica）受訪時亦直指很喜歡相關場口：「嗰場戲我自己都好感動，好多人作為仔女，對住父母都好少將自己愛意表達出嚟，但嗰場戲絲絲終於將口硬心軟嘅狀態表達到出嚟，就算平時點唔講，嗰刻見到媽咪咁辛苦終於忍唔住。希望可以令觀眾明白番，絲絲內心其實係好錫屋企人。」

談到與蘇恩磁合作，Erica透露開心又有趣：「佢成日同我分享以前讀訓練班嘅趣事，又畀好多相我睇。我覺得佢好有趣、好親切、好nice。其實拍嗰陣我真係覺得佢就係我媽咪，可能因為疫情期間我太耐冇返過屋企，而且佢見親我都係咁『女呀女呀』，我都係嗌佢媽咪，個感覺好溫暖。」

與新演員合作感開心

而演齡長達47年、憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「二太」一角入屋的蘇恩磁，是次「洗盡鉛華」飾演實幹老實慈母別具說服力，並將傳統好媽媽的「好女兩頭瞞」演繹得相當到位；對著不懂事的絲絲時默默忍耐，對著浪子回頭的絲絲時則老懷安慰。

蘇恩磁受訪時透露：「可能《愛．回家》做得耐咗，大家對二太特別有印象，其實我之前都演過好多唔同角色，同埋我呢幾年比較少拍正劇，今次好開心可以同好多新演員合作，佢哋都好乖好聽話。」

▲ 《愛．回家之開心速遞》

她續指，與監製方駿釗合作相當愉快：「我同佢合作得好好，之前喺《跳躍生命線》我係演一個野蠻奶奶，呢啲角色我都好鍾意做，不過呢幾年冇乜機會去做。」

提到與陳嘉慧的洗碗場口很感人，蘇恩磁說：「劇中我同陳嘉慧有好多感情戲，監製同導演睇完都覺得好感動，佢哋話睇完場戲都感動到喊咗！」

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