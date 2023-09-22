【限制售樓】證監會質疑「勤+緣」梁鳳儀擬售樓永久離港　高院頒令售樓須通知證監

▲ 證監會今向高院申請限制前身「勤+緣」創辦人梁鳳儀，售樓須盡早通知證監會。資料圖片

證監會早前入稟指控星美文化 （02366） 前身「勤+緣」創辦人梁鳳儀及其夫前立法會議員黃宜弘，涉捏造虛構交易，案件今（22日）於高院處理。證監會一方表示，得知梁曾透過微信傳訊息向「舉報人」透露，擬出售中港物業後定居加拿大，永不返港。證監會質疑梁擬離港逃避訴訟，向法庭申請臨時禁制令，擬禁止其出售物業，庭上透露梁於中港加物業共值約2億元。梁一方則質疑「舉報人」之可信性。法官聽取陳詞後批准申請，頒令梁出售物業或簽訂任何文件後，須盡早通知證監會。

申請人證監會，答辯人梁鳳儀。

證監會一方於庭上表示，根據證監會調查員誓章指出，「舉報人」稱於2023年8月20日經微信接獲梁的訊息，內容大致為「白髮人送黑髮人個情況，出賣我的人，無人相信」。同月29日，「舉報人」向梁發出訊息指「不要再無中生有，誣陷我」。及至9月6日，「舉報人」稱從微信收到梁的訊息，內容提及「我不會再踏足香港，你舉報又有甚麼用......警告，想想你女兒」。

證監會一方指出，有關訊息內容涉恐嚇成份，而9月的訊息內容更提及梁擬出售香港及上海物業後到加拿大，永不返港，質疑梁擬離港逃避法律責任。證監會一方認為，有關訊息的確曾發出，訊息亦可被刪除，基於證據令人信服，要求法官頒令。庭上亦透露，梁於香港、上海及加拿大擁有物業共值約2億元。

梁一方則指「舉報人」於9月6日曾向梁發出訊息稱「我不想出賣你，前提要歸還1,500萬，還給我，我就簽」。梁一方指，指證監會就案件調查近5年，現時只憑部份訊息呈交誓章，卻未有呈交所有訊息內容，質疑「舉報人」之可信性。梁一方亦透露，梁目前身在加拿大，亦沒有意圖逃避訴訟，質疑證監會之申請屬言之過早。

暫委法官聽取陳詞後批准申請，頒令限制梁出售物業或簽訂任何文件後，須盡早通知證監會。

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記者：林育慧