【特別推廣】KFC首與動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》攜乘　推出六款限量旅行裝備

KFC 首度與日本人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》攜手帶來全新驚喜，宣佈將於 9 月 21 日起推出 6 款 SPY×FAMILY 間諜家家酒 | KFC 限量旅行裝備，同時更帶來期間限定美食 ─ 「花生醬辣脆雞」系列，以劇中角色最愛的花生為靈感，隆重推出兩款主打美食：花生醬香辣脆雞及花生醬巴辣雞腿包。

推廣期內更會以超可愛SPY×FAMILY 間諜家家酒食物包裝為客人送上餐品，凡購買指定的花生醬辣脆雞二人餐，更可獲贈限量的 SPY×FAMILY 間諜家家酒 | KFC 變幻卡！值得留意的是，位於銅鑼灣的 KFC旗艦店更會變身成為 SPY×FAMILY 間諜家家酒 | KFC 主題店，設有多個人物角色的佈置以供打卡。

「花生醬辣脆雞」系列

為配合是次推廣，KFC 以花生為題，研發出兩款期間限定美食：花生醬香辣脆雞及花生醬巴辣雞腿包。當中花生醬香辣脆雞顧名思義使用了 KFC 嫩滑多汁的香辣脆雞，配上花生醬和花生粒，甜與鹹的味道順暢地交織在一起。

而花生醬巴辣雞腿包則採用口感順滑的花生醬搭配巴辣雞腿扒、新鮮生菜及芝士，一口咬下去，多重層次的口感和花生香味立即湧出。

飲品方面則以粉紅色為靈感，特別調配出粉紅葡萄柚梳打，喝下清爽的葡萄柚口味梳打，為味蕾帶來清新暢快的感覺。

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KFC 於推廣期內更帶來特別版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 | KFC 食物包裝，無論堂食或外賣自取均會附上印有人物角色的食物盒；凡惠顧粉紅葡萄柚梳打飲品則可得到限量版人物角色杯套！每款特別版食物包裝均具紀念價值，而且數量有限，送完即止！

限量旅行裝備同步發售

而限量旅行裝備同步發售，粉絲必收藏限量人物角色變幻卡，當然亦要收藏限量旅行裝備才算是完整的體驗。

今次特別推出的六款限量旅行裝備，以旅行用品為主題，推出「大大個行李箱貼紙」、「專屬行李牌」、「必備行李帶」、「隨身攜帶充電器」、「旅行涼伴風扇仔」以及「鐵粉必儲襟章」等商品，融入角色及動漫元素設計，讓大家外出旅遊時，可以帶同喜愛的角色一起共渡歡樂時光。凡於 KFC 惠顧滿$40 或以上，即可換購 SPY×FAMILY 間諜家家酒| KFC 限量旅行裝備。

同場加映 限量變幻卡，凡惠顧花生醬香辣脆雞秘密行動二人餐，即可換領一張「安妮亞與企鵝」變幻卡！更多驚喜禮遇將於推廣期內陸續發放，敬請密切留意 KFC Facebook 及 Instagram 的最新動向！

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KFC 於銅鑼灣分店設置主題餐廳

為紀念是次限量商品系列，KFC 於銅鑼灣分店設置SPY×FAMILY 間諜家家酒主題餐廳，為一眾粉絲帶來不一樣的用餐體驗！屆時銅鑼灣分店內的牆身將貼滿各個人物角色，連櫃檯、窗户等等都根據SPY×FAMILY 間諜家家酒主題的設計裝飾於每個角落。

除3樓的兩個大型打卡位，最吸睛還有位於入口位置的 1:1 安妮亞紙板公仔，讓大家近距離打卡。店內更設 SPY×FAMILY 間諜家家酒 | KFC 旅行裝備展示區，方便大家揀選心儀的 SPY×FAMILY 間諜家家酒 | KFC 旅行裝備。

除了銅鑼灣主題分店外，於推廣期內 1:1 SPY×FAMILY 間諜家家酒人物紙板公仔亦會分別出沒於66間位於香港、九龍、新界的 KFC 分店，讓粉絲們於全港各個地方都能找到佛傑一家的蹤影。

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