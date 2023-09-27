【泰國旅遊】曼谷兩大人氣食肆　歎米芝蓮咖啡蒸餾冬蔭功+小清新龍眼果汁【內附地址】

▲ 9月天，也是去曼谷上佳時間。重中之重，約一千多港幣，就能品嘗米芝蓮2星大廚的厲害手勢，CP值超高。此外，旅遊業復常後，新食店如雨後春筍，總有一間值得去探個究竟，這家叫INKA也值得大家拜訪。

9月天，也是去曼谷上佳時間，溫度徘徊26°C－32°C跟香港相若，不太熱且美食處處。重中之重，約一千多港幣，就能品嘗米芝蓮2星大廚的厲害手勢，CP值超高。此外，旅遊業復常後，新食店如雨後春筍，總有一間值得去探個究竟，這家叫INKA也值得大家拜訪。

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去年11月於泰國曼谷舉行的亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖峰會，被當地政府邀請為歡迎晚宴擔任主廚的Chumpol Jangprai，他在泰國所經營的傳統皇家料理餐廳R-HAAN，更是《泰國米芝蓮指南2023》中6家獲得二星餐廳之一，一聽此來頭，就已大動食指，朝拜這位當時得令的星級主廚。

必試！咖啡蒸餾的冬蔭功

他獲選為擔任主廚，全因其拿手好戲是以fine dining形式呈現泰國北部、東北、中部和南部不同地區特色之餘，也符合現時流行的低碳可持續環保主題的。這家餐廳只以套餐形式呈現，即是只得一個有8道菜的菜單，從中細味主廚如旅行導遊般，以美食帶領「團友」走過泰國不同地方。

單是打頭陣的前菜擺設，把5顆精緻一口美食，放到泰國的地圖上，醒胃之餘，讓食客舌尖走遍天下；其中最令筆者繞「蕾」三日的，是一道叫現代風格呈現傳統泰式羅氏沼蝦冬陰功湯的主菜，（主菜菜單5道菜其中之一，每位食客可選3道），食客可按個人要求調配辣度，此舉無疑照顧不嗜辣的朋友，更可一嘗傳統冬蔭功的精華，一試難忘。

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R-HAAN

地址：131 Pai Di Ma Di Klang Alley, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Bangkok

時間：6pm - 11pm（只供應晚飯時段）

電話：+66 2 059 0433

價錢：5,212泰銖（約1,141港元／8道菜）

靚景！地標新商場內的清新派泰菜

另一家INKA新食店，位於曼谷主要商場之一的Central Embassy，此商場的「成名作」是開幕時邀請了國際知名當代裝置藝術家KAWS，在其商場舉行「KAWS: BFF」個人藝術展覽。

INKA是由泰國當地一家泰菜餐廳品牌Nara的「新支綫」，主打「新派」風格，有別以往品牌旗下的裝潢之餘，食物也不一樣，以與別不同方式呈現泰國傳統美食，還有以「大量」聞名見稱，除了大量蟹肉泰式炒河，其Fresh Me Up的混合龍眼凍飲，杯上龍眼肉多到差點滿瀉，認真誇張。

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INKA

地址：5 fl., Central Embassy, Phloen Chit Rd, Bangkok

時間：11am - 10pm

電話：+66 2 160 5989

記者：黃鑑江