【令人心痛】未婚懷孕遭男友勸墮胎 女子誕女3日憂無力撫養做1舉動悔不當初

十月懷胎，怎會捨得拋棄？內地一名單親母親因擔憂無力照顧未出生的孩子，所以便把剛出世的孩子賣給一對夫婦。豈料該母親隨即悔不當初，於是去警局自首並要求尋回孩子，幸好警方行動迅速，數小時後便成功解救女嬰。

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綜合內地媒體報導，該名母親姓錢（化名），是元寶山區的居民。據了解，錢女士曾在外地工作並認識了一名男子，相戀不久後便懷孕。但是，對方拒絕撫養孩子。久經思量，錢女士決定把孩子生下來，在2023年5月，便獨自返回元寶山。

在生產前，錢女士入住醫院，由於缺乏經濟能力所以常常表露出對未來的憂心。此時，兩名分別姓周和姓鄭的商人知悉後，便游說錢女士把孩子賣給一戶環境好的家庭。久經商討後，最終雙方落實以三萬元人民幣（約3萬3千港元）的價錢，把女嬰賣給一對姓孫和姓吳的夫婦，而周氏和鄭氏則會獲得一萬元人民幣（約1萬1千港元）的「答謝費」。

9月13日，錢女士成功產下女嬰後，並依計劃在三天內把孩子放在一張長凳上後便離開，然後孫氏夫婦便到場把之抱走。可惜，不久後錢女士後悔莫及，希望取回孩子，但卻聯絡不上孫氏夫婦。

痛定思痛後，以免追悔莫及，於是錢女士決定尋求警方的協助。9月15日，她來到赤峰市公安局元寶山區分局刑偵大隊報案，自揭了這一宗的人口販賣案。

當局收到有關資訊後，立即行動搜查。經過四小時的努力偵緝後，終於把周氏、鄭氏及孫氏夫婦逮捕歸案，成功把女嬰解救。據了解，警方對這五人依法採取刑事強制措施，並對案件進行深入的偵辦。

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責任編輯︰王明芳



