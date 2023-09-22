【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及

由車婉婉擔任主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》，在周日（9月24日）播出的第3集， 繼續是首回合盲選爭入60強的比賽。

這集《中年好聲音2》出場的選手，有不少是觀眾比較熟悉的面孔。現年55歲的鄭梓浩報稱是營養品直銷商，身為前歌手的他在台上說：「我喺四大天王最紅時出道，係一個被遺忘咗嘅歌手。」

他雖然年過半百，但靚仔樣和身形保養得宜，現場還有觀眾舉燈牌支持他，他選唱的歌曲是《歲月流情》，張佳添大讚：「你嘅音色好靚，同埋你用共鳴唱歌，已經贏咗一半。」

【中年好聲音2】由藝人轉戰保險突破千萬年薪 向展鵬評前下屬林作表現

▲ 鄭梓浩

港姐季軍戚黛黛登場

另外，在2003年香港小姐季軍戚黛黛今集亦會登場。現年41歲的她報稱是一名家庭主婦，選唱的歌曲是《別問我是誰》，對於她的演出，張佳添說：「如果係一個香港小姐才藝表演，係OK嘅。」

周國豐則說：「你演繹成首歌好工整，但冇乜味道，唱唔出對愛有渴求嘅感覺。」曾是《閃電傳真機》主持兼歌手的姚安娜在海選時以「小丑」造型突圍，48歲的她今次則以吉卜賽女郎造型亮相，加上面部特色化妝，非常搶焦。

▲ 戚黛黛

驚聞噩耗

而今集同樣有感人故事，現年52歲、鄧兆尊胞弟鄧兆榮選唱《愛的根源》，身為新馬師曾和祥嫂洪金梅兒子的他在台上說：「人到中年有啲遺憾，2013年時我哋幾兄弟姊妹同媽媽有啲誤會冇聯絡，去到2019年我鼓起勇氣，喺母親節打畀媽媽同佢道歉，媽媽好大方話原諒我，但佢話有啲唔舒服，遲啲再搵我。」

怎料一個半月後兆榮收到噩耗，他說：「急症室打電話嚟畀我，話媽媽喺急症室接受治療，當時先知道媽媽患咗癌症第四期，之後一家四兄弟姊妹同媽媽團圓番，鼓勵佢對抗病魔，但好不幸媽媽喺個幾月後就仙逝，我一生人嘅遺憾係未盡孝道。」

▲ 鄧兆榮

一家人冇隔夜仇

然後，兆榮爆喊說：「想同父母講，我喺你哋在生時，可能做得冇咁好…但依家我會做個好爸爸、好弟弟…」

他盼以自身經歷提醒大家不要愛得太遲：「希望各位觀眾，如果同父母、兄弟有咩誤會，只要自己行出誠意第一步，一家人係冇隔夜仇，唔好好似我咁後悔莫及！」兆榮兩個仔仔都有到場為爸爸打氣，非常溫馨。

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