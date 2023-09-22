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【高官出訪】陳茂波晤英倫銀行行長　討論環境經濟發展、金融監管等

政治 18:55 2023/09/22

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財政司司長陳茂波在香港工商協會的午餐會。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波繼續倫敦訪問行程，除了向英國金融和商界領袖推廣香港新優勢。他又與英倫銀行行長Andrew Bailey會面，就利率和通脹走勢、環球經濟的發展與挑戰，以及金融監管等交換意見。

21日（倫敦時間），陳茂波與英國金融服務行業代表舉行圓桌會議時，向與會者介紹了香港最新的經濟和金融情況，以及金融服務業短中長期的發展機遇與重點，他期待兩地加強多方面合作。
 
陳茂波其後出席英國香港工商協會的午餐會，向逾120名應該政商界嘉賓發表演說，強調國家堅定支持「一國兩制」制度在港長期實施。香港決意成為國際綠色科技和綠色金融中心，現正大力引進重點企業和人才，歡迎英國企業和商界以及專業人才到香港發展，及在北部都會區和交椅洲人工島等基建項目中尋找合作機會。

陳茂波另與中國駐英國大使館臨時代辦楊曉光公使會面，向他介紹香港的最新情況和未來發展，雙方亦就歐洲的經濟狀況和前景，以及地緣政治等交流意見。

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記者：戴朗希

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