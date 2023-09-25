【中秋好去處】中秋賞月打卡好去處合集　花燈海+星光銀河+10米巨型月亮【不斷更新】

▲ 今年中秋節全港有多處賞月好去處，適合一家大細去打卡。

中秋將至，四處早已散漫中秋氛圍，除了吃月餅、賞月的傳統活動外，各區亦有不同的中秋活動，Topick盤點了最值得與朋友一共打卡慶祝的活動，讓大家可以盡情享受今個節日！

最新影片推介：

灣仔利東街「躍兔·迎月」綵燈會

灣仔利東街今個中秋舉辦「躍兔·迎月」綵燈會，整條林蔭大道將化身浪漫花燈海，四周高掛逾800個、不同造型如玉兔、金魚、楊桃等五彩繽紛的中式燈籠，在漫天璀璨彩燈下，一家大細享受談笑暢聚時光。

此外，在中秋節當晚（9月29日）有暌違3年全長18米的紅色LED舞火龍，今年為了增添新鮮感，更加入噴煙效果。在約一小時的巡遊中，當然不會少得LED舞獅和鑼鼓聲在沿途助興，讓大家可以近距離觀賞，感受熱鬧的中秋氣氛！

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「躍兔‧迎月」綵燈會

開放日期：即日至10月23日

開放時間：10am-10pm (每日下午5時亮燈)

地點：灣仔利東街

*9月22日至24日及9月29日至10月2日亮燈時間將延長至晚上11時

LED火龍舞鼓賀中秋

日期：9月29日

時間：8:30pm-9:30pm

地點：灣仔利東街

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香港公園 方型燈籠如星光銀河

今個中秋到戶外賞月，嫌維園太多人，可以考慮到香港公園。香港公園與灣仔海濱公園兩處分別以傳統燈籠一方一圓的設計，合起來就是方圓並濟，體現了中華文化涵義豐富的無窮內涵，也令這個中秋突顯非凡的意義。香港公園將方型燈籠布置成仿如流淌著的銀河，其中一個打卡點則是在夜間閃爍著不同燈光的水母燈，讓大家可以置身於銀河中。

香港公園戶外設施

開放時間：每日6am-11pm

▲ 灣仔海濱公園還有兩個玉兔形的裝置，掛上多隻兔手紮燈籠好可愛。（Vanessa Mo 授權刊登）

灣仔海濱公園 圓形燈籠點星光

而灣仔海濱公園則是圓為主題，掛滿了橢圓的傳統燈籠，仿如點點星光，照亮大地，其中一個打卡熱點，則掛滿水母燈，夜間不同顏色的燈光點亮夜空，面向維多利亞港，海風徐徐迎來，是另一番獨特情懷。灣仔海濱長廊是香港首個容許狗隻進入的海濱長廊，公園內也設有手按式水龍頭、清理狗隻糞便之用的可自然降解的膠袋，以及公廁設施。各位貓奴及狗主子，這個中秋不妨帶同愛寵到此賞月打卡。

▲ 小朋友來揀燈籠好開心！（林綺玲攝）

元朗大橋街市燈籠街

要數中秋應節代表，燈籠必屬三甲之列。雖然科技日新月異，但在傳統節慶上，大小朋友仍然追尋傳統手紮燈籠的美。元朗大橋街當中一條小巷，每年都掛滿過千個手紮燈籠，吸引不少市民前來打卡影相。

每逢中秋39年老店「冠香行」，所處的小巷便會搖身一變成為「燈籠街」，各式各樣的手紮燈籠映入眼簾，由製作使用的布料材質到燈籠款式都十分多樣化，大人和小朋友都一定可以揀選到心頭好。

▲ 元朗大橋街市燈籠街成為打卡熱點。（文子健攝）

「冠香行」香莊——元朗「燈籠街」

時間：8am-8pm

地址：新界元朗橋樂坊2號

Facebook專頁：元朗燈籠街

大埔小白鷺10米巨型月亮

中秋佳節街上滿佈人群，情侶想靜靜地觀星賞月，不妨到大埔Lake House過一個浪漫的中秋夜。今年Lake House中秋主題名為「月之星圖2023」，將星光串成奇幻隧道，帶情侶們走進繁星湧動的宇宙世界。

即日起至10月2日，白鷺湖中設有10米巨型月亮裝飾，四處的草地更有5米高的兔仔陪伴大家，而湖畔水上木橋的「玉兔織月」和今年新增的「白夜星辰」太空裝置亦可以讓大家盡情打卡！此外，白鷺湖更化身許願湖，只要購買套票便可獲贈許願天燈，將水燈飄蕩於月光之下。

▲ 大埔Lake House今年於湖上設有10米巨型月亮裝飾，另在草地上亦擺放5米高的兔仔。（Lake House facebook專頁圖片）

Lake House「月之星圖2023」

日期：9月21日至10月2日

時間：6:30pm至11:30pm

​門票：入場劵$50元

套票：星之光影$90（包括入場劵一張、許願水燈一盞）

披星戴月$120（包括入場劵一張 、許願天燈一個）

繁星之旅$150/成人；$120/小童（3歲至11歲）（包括入場劵一張+ 賞月小船通行証一張）*（每節20分鐘）*

查詢：9103 9467（WhatsApp）

網站：Lake House

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屯門黃金海岸16米花燈大道

新界西的朋友可以考慮到黃金海岸商場，今年商場以逾百個燈籠打造一條長16米的花燈大道，中庭變身成荷塘，一家大小搭上小船，四周散落燈光閃爍的水燈。在如此充滿詩意的中秋夜，能一家團圓實屬美滿。

黃金海岸商場即日起至10月6日，在商場入口呈現16米長花燈大道，以逾百盞花燈組成，每個花燈滿載著祝福。經過花燈大道走進商場，於中庭位置出現一座荷塘，小橋流水，燦爛的水燈漂浮在四周，有一隻小船在池塘中，不妨上船幻想置身其中，推高中秋氣氛。

黃金海岸商場「荷塘月色慶中秋」

日期：即日至10月8日

時間：10am-10pm

地點：商場中庭

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大澳水鄉居民自發掛千個燈籠

近年受熱捧的大澳水鄉花燈節，每到中秋，大澳的吉慶街及鄰近街頭，都會掛滿由街坊親手繪畫的紙燈籠，令人置身漫天燈海之中。過往主辦單位大澳非茂里稱，今年居民自發掛起千個燈籠，將大澳的中秋氛圍彌漫到街巷之間。

由於以往花燈展因吸引了大量的遊客，影響當地民生，故此主辦方自去年起宣佈暫不舉行。但今年居民卻自發掛起1,000個燈籠，當中部份的手繪燈籠則是由主辦方提供，令今年的中秋依舊保有以往花燈展的璀璨。 不過對於這場居民自發的花燈節，主辦方卻表示：「至於何時完結，或會否再因遊人太多而熄燈，那就真的不太清楚。」

日期：即日至10月

亮燈時間：6:30pm-9:30pm

地址：大澳吉慶前街

另有4大康文署舉辦的大型綵燈會及燈展，即睇【下一頁】

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責任編輯：任薏、林綺玲