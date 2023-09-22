【婦女國慶午餐會】特首夫人林麗嬋出席　葉劉淑儀稱本港法院捍衛平等機會

▲ 香港工商界婦女慶祝中國成立74週年午餐會。(葉劉淑儀FB圖片)

不算經常出席公開活動的特首李家超夫人林麗嬋，今日出席香港工商界婦女慶祝中華人民共和國成立74週年午餐會。行政會議召集人葉劉淑儀任主講嘉賓，強調香港的法院一直捍衛平等機會，法院幾乎在每一次判決中，都維護了性少數群體的權益。

香港工商界婦女慶祝中華人民共和國成立74週年午餐會今日舉行，嘉賓包括林麗嬋、前特首梁振英的太太梁唐青儀、前全國人大常委范徐麗泰、前律政司司長及基本法委員會前副主任梁愛詩，和早前卸任香港基本法委員會副主任職務的譚惠珠等。葉劉淑儀任主講嘉賓。

林麗嬋去年有出席同一活動

雖然林麗嬋不算經常出席公開活動，但她去年有出席同一活動，即香港工商界婦女慶祝中國成立73週年暨香港回歸祖國25週年大會，梁唐青儀、范徐麗泰和梁愛詩也有出席。

葉劉淑儀在會上指出，《基本法》和各國際公約列出的權利或自由並非絕對，而是受法律限制的。法庭採納「相稱原則測試」四部曲（proportionality test）作為分析工具，考慮對權利的限制是否合理合法。她強調，香港的法院一直捍衛平等機會、多元包容及反對歧視等價值觀，尤其在LGBT人士權益方面，至今，法院幾乎在每一次判決中都維護了性少數群體的權益。

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責任編輯：區綽彥