【香港夜繽紛】灣仔海濱免租攤檔招標　即看有何要求　兩種情況需賠錢

▲ 灣仔海濱。（資料圖片）

港府推出「香港夜繽紛」洗了活動，灣仔海濱下周將設市集，包括大牌檔攤位、音樂表演等。民建聯立法會議員梁熙表示，發展局將免租提供場地及設施，透過聯辦機構招標，不會收取租金或其他費用。

梁熙透露，政府委聘的聯辦機構分別為「香港傷健共融網絡」、「草圖文化」及「香港藝土民間」。當中，「香港傷健共融網絡」夥拍「藝穗會」和「維港海上發展」等，在灣仔海濱舉辦名為「海濱藝遊坊」活動，負責邀請表演團體、招募攤檔營運者、供應商等。有興趣參與的商戶可透過活動網站報名。

按金3,000 活動結束後7日退還

根據申請表格，申請者須填寫公司網站及商業登記證名稱及號碼等，為期16天攤位按金為港幣3千元，在活動完結後7個工作天內退還。

至於攤位包括的設備包括一個2米X2米的帳篷，一套2米長、0.4米高參展商名牌，一套1.6米長、0.75米高的長枱連枱布，2張白色摺椅，1套攤位照明光管等。不過，帳篷不可貼掛任何物品及宣傳物品或釘窿，如有損壞會照價賠償港幣3千元，所有垃圾要自行清理，大會會提供垃圾桶。如果因客戶不當使用電力而發生停電或跳制，客戶需賠償港幣3千元給主辦方。

市集開始前掛三號波即順延

招標表格提到，攤檔數量有限，將參考申請產品類型、風格等，作為甄選要素。

另外，市集開始前或即將開始前懸掛三號或以上颱風訊號，或黑色暴雨警告訊號，將順延一星期舉行。

▲ 署任財政司司長黃偉綸。（曾耀輝攝）

黃偉綸︰政府會靈活提供適切協助

署任財政司司長黃偉綸晚上應邀出席全港首個維港夜跑活動「星光跑」，與逾百位跑手沿海濱跑步，形容是開創夜間運動新模式，值得再次舉辦。

黃偉綸續指，中秋節期間，三個海濱場地（灣仔海濱、卑路乍灣海濱長廊、觀塘海濱）講舉辦系列活動，除了有小食和飲品攤檔、亦有音樂及舞蹈表演、無人機表演、文創活動等。他強調，政府部門會積極協調，靈活配合活動主辦單位，提供適切協助。

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記者：戴朗希