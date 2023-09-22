【中秋國慶假】入境處預計約655萬人次出入境　料落馬洲、羅湖及深圳灣口岸將非常繁忙

▲ 入境事務處處長郭俊峯（右三）今到訪各陸路邊境管制站。（政府新聞處）

入境處預計，今年中秋節及國慶日假期期間約有655萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約82.9%旅客，即約543萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。入境處也料，陸路出境較為繁忙的日子為9月30日，出境人次或達49.2萬，而入境高峰期則為10月2日，入境人次預計達53.8萬。入境處並估計，假期期間落馬洲支線管制站、羅湖管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計日均將分別有16.4萬、16.2萬及10.3萬人次出入境。

入境處指，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，以及加開檢查櫃枱及通道，以疏導人流及車流。同時亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另一方面，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客亦可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間和透過入境處流動應用程式查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。

香港居民在外旅遊時如需協助，也可致電入境處「協助在外香港居民小組」二十四小時求助熱線（852）1868。

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責任編輯：黃小冰