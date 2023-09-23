【關愛隊指引】民政署：違反指引不會直接構成違選舉法例　要由選舉部門處理

▲ 民政事務總署發放《「關愛隊」在公共選舉期間須遵守的指引》。（資料圖片）

民政事務總署發放《「關愛隊」在公共選舉期間須遵守的指引》，列明關愛隊相關人士若參選，須即時停止所有關愛隊工作避嫌，違者或被停發資助，但未有列明若違《指引》，有否違反選舉法例。

民政事務總署昨日回覆TOPick指，《指引》旨在規範「關愛隊」在公共選舉期間的行為和活動，違反該指引本身不會直接構成違反選舉法例或選舉活動指引。至於相關行為和活動，是否符合選舉法例或選舉活動指引，會由選舉相關部門處理。

民政事務總署強調，「關愛隊」必須嚴格遵從指引，否則可能被視為違反「關愛隊」資助協議。「關愛隊」承辦團體若違反資助協議，可能會被停止發放資助、要求退還已獲發放款項，甚至終止資助協議，具體後果視乎個案的實際情況而定。

顏汶羽：選管會指引未公布 料屆時會釐清

本身是觀塘區議員的民建聯立法會議員顏汶羽認為，指引合理，並有助釐清行為，強調關愛隊有責任確保隊員不會違反指引。至於若不遵從指引，除了違關愛隊資助協議，有否違其他規定？顏認為要視乎行為本身有否違選管會指引，但新一份選管會指引未公布，料屆時會釐清。

朱子洛：容潛在候選人以關愛隊身份率先活動 已不公

民主黨油尖旺區議會副主席朱子洛則認為，政府在區選提名期前，公布部分關愛隊遴選結果，令部分潛在候選人可以關愛隊身份率先活動，例如以關愛隊名義率先探訪居民等，就算報名參選後要停止，已對其他候選人不公。

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記者：區綽彥