【交通安全】警方新引入內地阻車器可遙控驅動　即日起在3個總區試用

▲ 警方從內地引入可攜式遙控移動阻車器。(警方提供)

警方進行路障截查行動時，部分違法的司機或因為逃避截查而直接衝過路障，對警方執法構成危險。警務處交通總部從內地引入可攜式遙控移動阻車器，即日起率先在3個總區試用。

交通總部法例檢討及策劃組總督察莊金印表示，新引入的國產遙控阻車器產自寧波，在內地已獲交通部門廣泛應用。該阻車器重108公斤，分為6個部件，需時約10分鐘裝配，即可遙控使用。警員只要透過遙控器，數秒之間已可控制阻車器到幾米外的指定位置，而配合阻車器前方配備破胎裝置，可有效攔截目標車輛。

莊金印稱，傳統配備的阻車器由前線警員人手操作，期間要橫越路面，一旦面都迎面駛至的嫌疑車輛會構成潛在危險。新款阻車器將配合大型路障截查。路障前方擺設LED展示屏，向司機表明設有路障及配備阻車器。遙控阻車器則放置在路障最後方，當涉事車輛準備逃走，警員便可透過遙控驅動阻車器，截停相關車輛。

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由去年1月至今年6月30日期間，全港共有12名人士因為沒按警員指示在路障停低而遭票控。莊金印呼籲駕駛人士，根據香港交通條例，任何於道路上駕駛汽車的人士，在穿著制服的警務人員要求下需要停車，否則即屬違法，最高判處罰款2,000元。

妄顧警員及他人安全衝破路障更屬危險駕駛，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元，呼籲駕駛者遇上路障，要配合警方截查。

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