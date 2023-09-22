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【香港夜繽紛】尖沙咀K11海濱市集開鑼　檔主滿意人流銷情遊客嫌食物貴

社會 22:39 2023/09/22

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尖沙咀海濱市集開鑼。(曾耀輝攝)

商界同心支持「香港夜繽紛」推動夜經濟，K11 MUSEA與星光大道合作，即日起一連4個周五、六晚上，舉辦全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」，商場預計人流會較平日周末多3成。 有賣港產片海報明信片的攤檔負責人認為人流不俗，相信產品能與星光大道產生協同效應。

K11與星光大道合作舉辦的「星光夜市」，設置近30個本地品牌的攤位，同時於星光大道旁亦會有現場音樂表演、飲食活動。商場預計人流會較平日周末多3成。

主打手繪港產片海報明信片的攤檔「無紙用工作室」，產品頗受內地遊客青睞。負責人恒仔相信與星光大道有香港明星的手印簽名有關，兩者產生協同效應，尤以梅艷芳及張國榮最受歡迎。他說開檔約2小時已有10多宗生意，對銷情及人流感到滿意。

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賣手工香水的攤檔負責人ANNIE亦認為，市民對今次市集反應正面， 氣氛不俗，「客源以本地人為主，會有人停低注目試吓」，整體而言都十分滿意，希望大會再多加宣傳。

來自英國的遊客Ola周四來到香港，昨特意到星光大道觀光及觀賞幻彩詠香江，亦順道遊覽夜市。她說場內攤檔具有香港特色，對遊客來說有新鮮感，氣氛熱鬧。不過，她認為場內食物價格偏貴，寧願到其他地方用饍。

署任財政司司長黃偉綸今晚應邀出席全港首個維港夜跑活動，與逾百位跑手沿海濱跑步，黃形容，「星光跑」開創夜間運動新模式，值得再次舉辦。

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記者：蘇文軒

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