【香港夜繽紛】業界推網約巴士免費試坐　長遠冀政策配合推收費服務

▲ （黃傑偉攝）

會各界響應「香港夜繽紛」，旅議會主席徐王美倫及理事崔定邦、旅遊界立法會議員姚柏良及林振昇、蘭桂坊協會及酒吧業協會等人，今晚（22日）宣傳夜消費。香港非專利巴士聯會與創科公司合作推出「搭車鳥」應用程式，計劃試行免費網約巴士服務1個月，而昨晚更在蘭桂坊試行，期間不收費，希望為恢復夜經濟打氣，長遠希望當局政策配合，才可推行收費服務。

身兼香港非專利巴士聯會副秘書長崔定邦透露，網約巴士服務由多間旅遊巴營運商參與，乘客只要輸入目的地，系統便會自動安排車輛接載，一輛旅遊巴最多可載20多名乘客。應用程式創辦人袁洛桁表示，網約巴士服務計劃試行1個月，期間免費；暫只有晚上10時及凌晨2時2個班次，接送來往北角及將軍澳、尖沙咀、旺角3條綫路。崔定邦說，免費試用網約巴士希望為香港晚上經濟打氣，而測試時不需坐滿，只有幾個乘客都會開出。

崔定邦又指，旅遊巴士一貫通過合約出租、包車、旅行團等進行收費載客，車費由承租人負責；而免費試載符合法律要求，但相關服務若長期去做，就要進一步尋求當局意見，冀當局可拆牆鬆綁，令非專營巴士服務可以更靈活地服務乘客。他指，要有靈活可靠的交通服務，才能進一步提高市民外出消費意欲。

▲ 旅議會主席徐王美倫及理事崔定邦、旅遊界立法會議員姚柏良及林振昇、蘭桂坊協會及酒吧業協會等人今晚宣傳夜消費（受訪者提供）

蘭桂坊協會總監張素媚則稱，有關服務仍屬試行階段，對刺激本地人及旅客到蘭桂坊消費的作用仍有待觀察。她指今次舉辦「香港夜繽紛」料可帶動消費氣氛，8月由於有海外留學生回港過暑假，蘭桂坊生意尚算理想，至9月生意更輕微上升幾個百分點，希望酒吧業務繼續穩定復甦。

蘭桂坊協會在國慶黃金周將推出「蘭桂坊城市黃金Walk」活動，旗下餐廳的周末早午餐可享74折，晚市買第二款菜式半價優惠等。

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記者陳麗娜、黃傑偉、蘇文軒