【生命鬥士】DSE前夕患罕見病3歷手術3度癱瘓 19歲女生堅強意志誓戰勝病魔

19歲的少女，本來是花樣年華的黃金歲月，可惜對Rachel來說，卻是人生的大災難。2020年前她準備考DSE文憑試前夕，突然半身乏力，被送入院後證實患上罕見病脊椎血管瘤，3年來做了3次大手術，經歷3度癱瘓，就算現在身上還有「炸彈」未除，但她卻以頑強意志力咬緊牙關與病魔搏鬥，努力復康學行，更意志堅定說「我一定會繼續努力，畀你哋見證我重過正常生活！」。

19歲女生Rachel透過IG帳號「rachel_hope.to.recovery」分享抗病經歷，她上載了入院治療的短片，憶述自己2020年考DSE前一周，因為下半身突然失去知覺入院，醫生診斷是患上了罕見的脊椎血管瘤，要緊急做手術移除血塊，否則有生命危險，當時她只得17歲。

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考試前夕突然發病

Rachel本來品學兼優，樂天開朗，朋友眼中她是帶點傻氣又眼淺的少女，但這個罕見病，令她本來前途光明的人生跌落谷底，3年內她做過3次大手術，更經歷了3次癱瘓，由於血管瘤位置鄰近心臟，就算手術後也無法完全康復，她說︰「就像一顆炸彈在我體內，爆了就沒了」。

一般脊椎血管瘤通常是良性，但如生長位置不良或太大，壓迫着脊髓，就會出現肌肉麻痺甚至癱瘓。第一次手術後，Rachel胸口以下完全癱瘓，由落床、坐下到站立都要人輔助，她表示︰「我從來都無諗過簡單嘅動作，一夜之間會變得咁辛苦先做到。」幸而一個月後她的右腳開始有反應，她形容當時是「激動得又哭又笑」，她坦言曾很擔心、害怕，但從沒放棄或埋怨，每天努力做物理治療，終於可以重新走路。

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忍受各種的後遺症

當Rachel以為可以重過正常人生活，4個月後，她的脊椎血管瘤竟再度出血，她又再次癱瘓，經歷了16小時手術後，醫生只能清除部分的瘤，她又要重新踏上復康路，但今次比上一次更艱辛及漫長，因為短期內做了兩次大手術，她身體變得很虛弱，而手術後各種後遺症，除了神經恢復慢，血壓亦不穩定，加上要經常使用尿喉導致尿道炎，而服食太多止痛藥又令全身出現嚴重過敏，她也盡力積極面對，努力做復康治療，卻未見起色。

她形容目前非常沮喪和失望，甚至萌生放棄念頭，但她知道自己不能放棄︰「不想人生就如此」於是再次咬緊牙關，一年後終於康復出院，剛好回家與家人朋友共度19歲生日，惟生日過後病情再次轉差，導致第3次的癱瘓。

分享抗病與人互勉

Rachel現在仍然堅強地與病魔搏鬥，她很感激身邊所有人對她的支持，更重要是自己永不放棄的精神。Rachel在這3年不斷在家裏和醫院穿梭，遺憾未能過正常的校園生活，但她時刻提醒自己保持正能量，更開設IG帳戶，記錄抗病的心路歷程︰「我鼓起勇氣分享自己的經歷，希望可以得到大家為我加油集氣」，「亦希望藉此短片鼓勵正在困境的人，互相勉勵」，網民紛紛留言支持，為她帶來抗病的精神力量，她亦堅定承諾︰

我一定會繼續努力，畀你哋見證我重過正常生活！

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責任編輯：羅嘉欣