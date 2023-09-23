【TVB離巢潮】朱晨麗「翻生」有劇拍做女主角　朱智賢完約離巢外闖挑戰自己

▲ 各有發展！

TVB近一年多不少藝人相綫宣布離巢，包括簡淑兒、趙希洛、陳欣茵、伍樂怡、許子萱、黃祥興及陳國峰等，就連效力數十年的綠葉蔣志光及秦煌亦決心結束與無綫多年賓主關係，對無綫而言都非常頭痕。

今日有報道指因無綫與內地平台合作開拍多套新劇，鑑於陸續有藝人離巢導致欠缺人選，加上有指之後再有一線小旦和花旦離開，因此，一直備受冷待的花旦如李佳芯及朱晨麗等都有機會「翻生」。

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終於有劇拍

朱晨麗因多次惹是非，與龔嘉欣及洪永城鬧翻，故被無綫「雪藏」，自從拍完《大醬園》及《美麗戰場》後，已整整一年多沒有拍劇。

不過，據知她終於有劇拍，將拍攝新劇《反黑英雄》。由於該劇其中一位女主角是蔡潔，但因她要拍《法證VI》而未能參演，故劇組以朱晨麗的形象及特質調整劇本，並安排由她及姚子羚擔任女主角。

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親認完約回復自由身

至於朱智賢早前在《破毒強人》與蔣志光演夫妻，演技大躍進，令觀眾有新鮮感。不過原來她已與TVB完約，正式回復自由身。

現時正在拍攝新劇《企業強人》的她，劇中與張曦雯及譚俊彥有不少對手戲，之後亦會隨大隊返內地拍攝外景，這部劇亦將會是其的暫別作。

朱智賢接受傳媒訪問直認與TVB完約，指在公司十年，一直在溫室長大，覺得是時候向外闖，考驗自己，又表示對於離開工作十年的環境大感不捨，亦開心這些年來在公司獲益良多。

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