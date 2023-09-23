【北上交通】高鐵靈活行實施滿月　1.2萬人次用過

▲ 林世雄指，香港西九龍站最具特色之處就是有一條「天空走廊」，可以讓公眾直通站頂，建議大家即使不是乘坐高鐵亦值得一去，維港景致盡入眼簾，是「打卡」推介。（林世雄網誌提供）

港鐵公司上月推出「靈活行即日變更車次安排」（「靈活行」），讓往返香港西九龍站與福田站的乘客，可透過手機應用程式、自助售票機等免費改乘同日來往兩站的指定車次最多3次。運輸及物流局局長林世雄指，據港鐵公司的統計，已經有約1.2萬人次使用過該項服務，平均每日超過400人次使用，可見這安排相當受到市民歡迎，切合他們的需要。

林世雄今日（23日）在網誌提到，今年1月至8月，乘坐高鐵香港段來往香港和內地的旅客超過1,200萬人次。暑假期間，乘客量更顯著上升，8月每日乘客量平均近8萬人次，單日乘客量更在8月13日（星期日）創出超過10萬人次的疫情後新高。

他又表示，特區政府一直聯同港鐵公司與內地當局探討各項優化高鐵服務的措施，包括提高短途乘客行程安排的彈性，故上月港鐵推出「靈活行」為進一步便利靈活改乘的安排，港鐵公司同時於以香港西九龍站與福田站為始發及終點站的車次推出「無預留座位」（「企位」）。這些「企位」安排可將讓更多乘客靈活變更其行程安排。

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責任編輯：陳麗娜