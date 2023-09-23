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【JPEX風波】林作重回昔日高調作風　IG連續發文：作仔任何界別都中到

娛樂 11:20 2023/09/23

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

「抽水王」林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，在9月18日早上被警方拘捕，之後獲準保釋。而林作亦沉默了一段日子，並一改過往作風，沒有在個人社交平台發文。

直到昨天（9月22日）近凌晨12時半，林作才在被捕後首度於個人社交平台發文宣布在同日下午3時開記招。

而在昨日的記者會有十數間媒體、半百記者到場，而林作一臉神色凝重，表示願意協助相關機構把主腦繩之於法，希望事情得到解決。

【JPEX風波】跟得女友裕美被指是滿分情人　對林作不離不棄伴渡低潮

林作在昨日在其家中開記者會。（陳慧安 攝）

林作IG連續發文

在記者會後，林作回復以往在社交平台活躍，於個人IG以story方式上載各媒體有關他記招的報道外，在今日（9月23日）截至早上11時，已在IG連續發3文。

首先，他上載記者會相片，然後寫道：

港聞娛樂財經外媒

作仔任何界別都中到

只想一次過交代，免得日日被追訪得太嚴重

他今日的第2個發文，上載支持者對他的鼓勵留言，林作並寫道：「收到很多網民看完今日記招後的支持。謝謝大家。」

點擊圖片放大
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至於第3個發文，上載網民對其正評的留言，而他今次寫道：

職： 兒子

我在這裡誠心向自己母親道歉。

對不起，令你擔心了

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撰文 : TOPick柴犬出動

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