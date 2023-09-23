【傳染病】夏季錄8宗兒童流感重症　許樹昌料11及12月迎新冠染疫高峰

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港夏季流感呼吸道樣本陽性基數曾超過基線水平，第37周稍有回落，夏季流感高峰共錄得8宗兒童嚴重個案，其中逾七成未打針。他稱新一輪疫苗資助計劃在下周四（28日）起可接種，呼籲市民，特別是高危群組盡快接種。至於新冠肺炎方面，他稱全球正流行EG.5變異病毒株，暫時未傳入香港，但曾在污水樣本找到有BA.2.86變異病毒株。他指由今年4及5月曾出現高峰，相隔半年抗體會下降，預計年底可能有另一個小高峰。

許樹昌今（23日）在電台節目指，夏季流感高峰共有8宗兒童嚴重個案，只有2人有接種疫苗，他估計小朋友在新冠三年無接觸過流感，3月起又不用戴口罩，加上群體活動增加，亦沒有打針，是感染率增加的主因。

他表示，本港自今年第34周開始，呼吸道樣本陽性持續上升兩周，由超過9.2%基數水平，曾觸及12.8%，但在第37周稍為回落至11.6%。他說，現階段未能斷定流感感染人數已穩定，未來仍有待觀察。

許表示，新一輪疫苗資助計劃在9月28日展開，學校等外展隊則10月5日開始，目前已有710間幼稚園、450間小學及230間中學報名。他指感染後併發腦炎或會有後遺症影響思考能力，甚至會有嚴重肺炎，希望學校接種率高，減少學童染疫後出現嚴重併發症的機會。

至於新冠疫情方面，許樹昌說現時全球流行病毒株是EG.5、是XBB 1.9.2變異出來，近期南韓、意大利、英國、澳洲及新加坡個案增加，而南韓、意大利、俄羅斯及中國內地死亡率也有所增加。

他指出，香港暫未找到EG.5品種，但卻在一污水樣本中找到BA.2.86病毒株，BA.2.86數周前在以色列、丹麥及南非等地找到少量個案，而找到的病毒株均屬Omicron變異，暫時只發現流行性較高，未見有更高嚴重性。

而大部分港人打針或上一次染疫至今已逾半年，上一次高峰約在4及5月，推算11及12月會有另一個小高峰。他稱目前香港第一二代疫苗不能預防目前流行的病毒株傳染，但仍可減重病及死亡率，美國食品藥物管理局近日批出最新針對XBB的疫苗，料科學委員會會討論是否引入。

他建議高風險人士若距離上次接種或感染超過半年，應盡快接種加強劑，並指同一時間打新冠疫苗與流感疫苗不衝突。

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記者：陳麗娜