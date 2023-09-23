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【圈中好爸】王浩信陪女兒追星睇騷　王靖喬盡得父母優良基因愈大愈美

娛樂 12:56 2023/09/23

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

父女感情要好！

視帝王浩信近年專注內地發展，不過愛錫女兒王靖喬（QQ）的他，一有空就會陪伴女兒，浩信曾表示與女兒的關係就像朋友一樣，認真難得。

【圈中好媽】陳自瑤為愛女送上生日驚喜　王浩信「現身」支持

父女同框照

日前浩信在社交網罕晒與QQ合照，原來他陪女兒欣賞冰島混血華裔歌手Laufey首次的香港演唱會，並留言：「難得晚上出外與女兒欣賞她的偶像演唱會。」

相中可見，浩信戴上cap帽口罩相當低調，而囡囡QQ則在旁開心舉V，雖然他用心心emoji遮住囡囡樣貌，但仍露出下半邊面。

王浩信罕晒與女兒合照。

女兒像足媽媽

QQ與爸爸嘟嘴合照，而且看似樣貌清秀，像足媽媽陳自瑤的五官標緻，愈大愈靚女。

另一段短片，浩信拍下女兒興奮睇騷的時刻，見QQ在場內少女式旋轉，最後他還分享與女兒的雙手合照，同晒手上的印章，相信他與囡囡過了一個難忘的晚上。

雖然浩信與陳自瑤屢傳婚變，更已有多年沒有公開合照或在社交網互動，不過兩人依然十分愛錫囡囡，永遠將女兒放在首位。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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