【絕世好名】「丁」姓家長為愛女改名遭全家反對　網民力撐大讚1好處：絕世好名

不少家長為子女改名費盡心思，不過，亦有不少人一切隨心，覺得愈簡單愈好，近日小紅書有一個帖文，皆因內地有丁姓家長將女兒名字改為「一一」，連埋個姓氏，整個名字只得四劃，帖文引來不少網民討論，大喊「震撼」、「罰抄名字方便」。

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近日，有丁姓家長在社交平台小紅書內上載愛女的可愛照片，並上載其出生證明書，大談他當年為女兒改名為「一一」時，遭全家反對，但他卻堅持己見，事隔3年，他帶女兒上堂時，被老師笑言︰「這是她見過的筆劃最少的名字了」，因為整個名字只得四劃，對於自己的改名傑作，他似乎十分沾沾自喜。

▲ 丁一一長得十分可愛，跟名字甚配合。（小紅書圖片）

▲ 樓主出示出生證明，指為女兒改名為「一一」時遭全家反對。

帖文引來不少網民熱論，大家都覺得這個名字罰抄或考試時太好用了，有人更指︰「震撼，我小時候被罰抄寫名字，就一直恨自己不叫『丁一』，你實現了我的夢」、「罰抄名字方便」、「挺好的，別人還在寫名字的時候，孩子連卷子都做完了」，對於曾被反對改名為「一」字，有家長留言︰「我的許一也被反對了」，但也有不少網民指自己或親友都叫「一一」或單名「一」字，原來不少人都覺得「一」字是個絕世好名字。

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責任編輯︰王明芳