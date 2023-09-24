  • 31°C
香港時間 : 2023924日 (週日) 13:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【絕世好名】「丁」姓家長為愛女改名遭全家反對　網民力撐大讚1好處：絕世好名

育兒經 12:27 2023/09/24

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

不少家長為子女改名費盡心思，不過，亦有不少人一切隨心，覺得愈簡單愈好，近日小紅書有一個帖文，皆因內地有丁姓家長將女兒名字改為「一一」，連埋個姓氏，整個名字只得四劃，帖文引來不少網民討論，大喊「震撼」、「罰抄名字方便」。

最新影片推介

湊得輕鬆啲

近日，有丁姓家長在社交平台小紅書內上載愛女的可愛照片，並上載其出生證明書，大談他當年為女兒改名為「一一」時，遭全家反對，但他卻堅持己見，事隔3年，他帶女兒上堂時，被老師笑言︰「這是她見過的筆劃最少的名字了」，因為整個名字只得四劃，對於自己的改名傑作，他似乎十分沾沾自喜。

丁一一長得十分可愛，跟名字甚配合。（小紅書圖片）

樓主出示出生證明，指為女兒改名為「一一」時遭全家反對。

帖文引來不少網民熱論，大家都覺得這個名字罰抄或考試時太好用了，有人更指︰「震撼，我小時候被罰抄寫名字，就一直恨自己不叫『丁一』，你實現了我的夢」、「罰抄名字方便」、「挺好的，別人還在寫名字的時候，孩子連卷子都做完了」，對於曾被反對改名為「一」字，有家長留言︰「我的許一也被反對了」，但也有不少網民指自己或親友都叫「一一」或單名「一」字，原來不少人都覺得「一」字是個絕世好名字。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【怪獸家長】幼稚園活動見盡怪獸家長　港媽力數4宗罪：戥老師慘
12:18 2023/09/22
【怪獸家長】幼稚園活動見盡怪獸家長　港媽力數4宗罪：戥老師慘
【育兒意義】匿名留言努力達到媽媽要求但不開心 網民：睇到都心痛
10:47 2023/09/23
【育兒意義】匿名留言努力達到媽媽要求但不開心 網民：睇到都心痛
【爆谷一周】久未香港露面吳彥祖任嘉賓　男神Daniel表明家庭永遠放首位
12:45 2023/09/22
【爆谷一周】久未香港露面吳彥祖任嘉賓　男神Daniel表明家庭永遠放首位

你可能感興趣

【怪獸家長】幼稚園活動見盡怪獸家長　港媽力數4宗罪：戥老師慘
12:18 2023/09/22
【怪獸家長】幼稚園活動見盡怪獸家長　港媽力數4宗罪：戥老師慘
【育兒意義】匿名留言努力達到媽媽要求但不開心 網民：睇到都心痛
10:47 2023/09/23
【育兒意義】匿名留言努力達到媽媽要求但不開心 網民：睇到都心痛
【爆谷一周】久未香港露面吳彥祖任嘉賓　男神Daniel表明家庭永遠放首位
12:45 2023/09/22
【爆谷一周】久未香港露面吳彥祖任嘉賓　男神Daniel表明家庭永遠放首位
爸媽心聲 小學 網絡熱話 老師 小紅書

最高瀏覽

【JPEX風波】林作代表律師背景曝光　「法律界KOL」范德偉：心態要強
【JPEX風波】林作代表律師背景曝光　「法律界KOL」范德偉：心態要強
【秋分禁忌】9月23日秋分4大禁忌 玄學家：4生肖需避災6件事不宜做
【秋分禁忌】9月23日秋分4大禁忌 玄學家：4生肖需避災6件事不宜做
急症室最長等候時間（09月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月24日 時間12:05）
【兒童飲食】從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍
【兒童飲食】從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍