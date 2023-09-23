【家庭教育】約好同學一起換iPhone 15 父母拒買中學生兒發難：不想變異形

▲ 台灣一名用緊iPhone14的中學生，與同學約好一齊買iPhone15，於是向父母請求要買新電話，如果唔係佢會變異形。

iPhone 15已經開始預訂，有不少蘋果迷都想搶先擁有！台灣一名中學生也不例外，他與一班同學約好一起換iPhone 15，於是向父母提出買新電話，不過遭父母拒買，更被雙親教訓，爸爸指他的iPhone 14也才用不到一年，是要換什麼手機，媽媽則說他「不要太貪心」，中學生發難，「沒換變成我是異形」。

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該名中學生昨日(22日)，在facebook社群的匿名公社，以「我想換最新的15」為題發帖，詢問網民有什麼辦法能讓父母買最新的iPhone15？還強調，「不要叫我自己買，我才中學又不能工作，不然我一定自己買好嗎？」

他稱班上一群好友都說好要一起換iPhone15，但日前跟父母提出要換新手機，卻遭他倆拒絕，爸爸說他的iPhone 14也才剛用不到一年，是要換什麼手機？媽媽更指說他們自己都拿iPhone 11而已，「叫我不要太貪心」。

中學生不憤地表示，這並非貪不貪心的問題，而是他們這一群的好友都要換，

我沒換…變成我是異形耶！ 這樣他們會怎麼看我？又不是買不起手機，到底在小氣什麼啦！

貼文一出，即掀起熱議，不少人認為該中學生扭曲了價值觀，「你不用換就已經是異形了，你看看你那扭曲的價值觀！」、「好可怕的人生觀與價值觀，難怪現在很多人都不太敢生小孩，這社會目前的負面能量太多，要教好小孩越來越難」、「只能說你不只是同學間的異形，你還是這個社會普世觀念中的異形N次方！」、「好笑了，真朋友會因為你不用新iPhone就不跟你來往了嗎？你這什麼觀念」。

有網民認為中學生那群好朋友，要有iPhone15才跟他做朋友必定是損友，「因為沒有一起換15的手機，就會被朋友除名…你們這叫做因為物質而聚集在一起的狐朋狗友」、「友誼是這樣維持的第一次聽到，若你覺得錢很好賺，你自己出外拼拼看，沒有賺錢的能力憑什麼要父母為你承擔那微不足道的友誼，你父母真的白養你了」、「如果你們那一群一起都換個腦袋會不會將來對社會比較有好處」。

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責任編輯︰王明芳