【食用安全】食雪櫃隔夜麵中毒引發敗血症 19歲男手指雙腿需截肢保命

英國一名19歲男子，因進食朋友前一晚留在雪櫃的雞肉麵後腹痛、嘔吐與皮膚發紫等症狀，隨即被送院治療，經診斷是侵襲性細菌感染引發敗血症，最終需截肢膝蓋以下、部分手指以保命。

綜合外媒報道，引述自《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Mediciene）的研究報告，指該名19歲男生JC，在食完友人前一日從餐廳帶回的雞肉麵後，突感到腹痛、嘔吐、發高燒皮膚變紫，送院期間更測量心跳一度飆升。

報道指，該名男生入院前20小時狀況良好，且過往沒有任何過敏史，童年時也有接種所有常規性疫苗，不過有食烟習慣，以及每周飲2次含酒精飲品。

院方判斷，該名男生因受到侵襲性細菌感染引發敗血症，導致腎臟衰竭、血栓等現象，手指、下肢等皮膚組織因缺血逐漸發紫與壞死，最終需截肢其部分手指、膝蓋以下的腿部得以保命。

食安中心：隔夜菜含亞硝酸鹽

本港食安中心指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。

常見4大謬誤如下：

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責任編輯：羅嘉欣

