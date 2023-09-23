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【視后】佘詩曼現身湯盈盈二女生日派對　「七魔女」合體唔齊人差邊個？

娛樂 13:55 2023/09/23

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阿佘現身生日派對！

視后佘詩曼（阿佘）近日在馬來西亞完成新劇《家族榮耀之繼承者》，日前已回港，據知劇組會休息一個星期，隨後繼續完成在香港拍攝場口。

【家族榮耀之繼承者】佘詩曼完成新劇拍攝返港　獲粉絲送應援車加放煙花勁開心

「七魔女」唔齊人

能夠暫時抖一抖的阿佘，日前出席好姊妹湯盈盈二女錢凱琪（Kassidy）的8歲生日派對，除了她外，其餘好姊妹梁靖琪、周家蔚、姚樂怡和鍾麗淇也有現身，唯獨差了文頌嫻，「七魔女」依舊未齊人合體。

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難忘生日

其中湯盈盈的《愛·回家》好友呂慧儀及沈可欣與老公楊證樺亦有出席派對，沈可欣並在社交網分享多相片，相中可見，盈盈為愛女在室內遊樂場舉行派對，更準備了一個精緻蛋糕。

阿佘搭着Kassidy與眾人合照，之後又與呂慧儀及沈可欣的小朋友合照，沈可欣留言：「多謝盈盈姨姨比機會佢哋放電👦🏻👶🏻⚡️⚡️Happy birthday to Kassidy 」似乎大人與小朋友也玩得非常開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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