【天氣預報】中秋節國慶多雲有驟雨　10.1吹東北風維港兩岸宜賞煙花

▲ 中秋節國慶多雲有驟雨，10.1吹東北風維港兩岸宜賞煙花。

下周五（29日）迎來本港疫後首個中秋節，相隔五年10月1日國慶日晚再上演煙花匯演。不過中秋節國慶日長假期間天氣欠佳，由下周四（28日）迎月夜至國慶翌日，一直多雲及有幾陣驟雨，或影響晚上觀賞國慶煙花匯演，市民外出最好帶定雨傘傍身。

國慶日吹東北風4至5級，在這風向下，國慶煙花匯演的濃煙可能吹向大嶼山一帶，因此在維港兩岸觀賞都會清晰。

據天文台的九天天氣預報，明日（23日）起一連九天均有陽光及驟雨，下周三（27日）驟雨增多，下周四迎月夜至國慶翌日，更一直多雲。

▲ 九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，本港將有幾陣驟雨。本港地區下午及今晚天氣預測，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下午酷熱，今晚大致多雲。吹和緩東至東北風。展望未來兩三日部分時間有陽光，明日有幾陣驟雨。

另外，要密切留意未有機會再打風，現時位於菲律賓附近的廣闊低壓區將會移向南海中部，並在未來數日逐漸發展，但天文台指其強度及路徑存在變數。

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記者：陳麗娜