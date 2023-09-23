【JPEX風波】林作代表律師背景曝光　「法律界KOL」范德偉：心態要強

▲ 林作與其代表律師范德偉（陳慧安 攝）

「抽水王」林作捲入JPEX風波，在昨日（9月22日）於其家中開記者會。在會上，林作固然成焦點，此外一直坐在他身邊的代表律師亦受網民注意。

事實代表律師范德偉（David Fenn）過往不時在林作身邊出現，比如對一次林作被保險公司「炒魷魚」後在家中開記招，當時也是由范德偉伴在身邊。另外，林作在去年被控不小心駕駛，范德偉亦為林作代表律師之。

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▲ 范德偉昨日伴林作出席記者會。（陳慧安 攝）

律師角色如「軍師」

在范德偉的社交平台，亦有些與林作的合照，可見二人關係友好，而且他更似乎十分欣賞林作，曾自稱「法律界林作」及「法律界KOL」，而且據悉當日林作被控不小心駕駛，范德偉更是自薦當代表律師。

范德偉曾在個人社交平台稱律師角色就如「軍師」，表示：「無論打官司、開記招、定商業談判，最重要嘅既係『事前準備工夫』，我哋律師嘅既角色就好似一個『軍師』，為客戶在不同場合出場前通盤考慮、制定策略，力求達到預期效果，避免『講錯野』嘅風險，世事往往『差之毫釐，謬之千里』」

▲ 林作捲入JPEX風波，在家中開記者會。（陳慧安 攝）

作風高調似林作

其實他與林作同為男拔校友，昨日的記者會上，范德偉天是打上男拔領呔。而且他亦曾參與電影《#PTGF出租女友》演出，在片中飾回真正身份，就是演律師。

從社交平台所見，他還曾上TVB的J2節目《不正常愛情研究所》任嘉賓講法律常識，另外曾與不少明星藝人集郵合照。

而且他的作風也頗為高調，曾在個人社交平台上載駕駛林寶堅尼的短片，寫道：「上庭作戰，一定係揸林寶堅尼「狂牛」戰車。」

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心態要夠強

在今年8月，他在個人社交平台亦透露成為了馬會會員多時，終於收到「全費會員＋個人馬主的泊車證」，寫道：「一直以為個人馬主係上流社會、富豪既專利 勢估唔到自己有朝一日會成為個人馬主、計好數就去馬 天道酬勤，一定係呢幾年疫情能夠專心工作所賜 秉承獅子山精神，香港永遠係一個福地」

在港大畢業的他，在今年7月更在DSE放榜日為同學仔打氣，范德偉上載當年自己A Level成績單，並寫道：

DSE 放榜既同學仔加油

我一九九幾年考A Level 三個 A

英文A1, Maths A1, 化學 A2，吾係最差果批

入左港大 law，都唔係典型做大公司一帆風順一生無憂父母釋懷果種天之驕子， 最後落得自力更生、自己開個細細既檔口勉強生存糊口

所以考得吾好既同學仔千祈唔好氣餒，長路漫漫，際遇更重要，加油

他曾接受電台訪問表示：「It is a matter of the mind. 心態要強。如果所有嘢諗住最壞打算、會輸去做，就唔會有機會輸贏。做人如是、打官司如是。」

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