【JPEX風波】林作代表律師背景曝光　「法律界KOL」范德偉：心態要強

「抽水王」林作捲入JPEX風波,在昨日(9月22日)於其家中開記者會。在會上,林作固然成焦點,此外一直坐在他身邊的代表律師亦受網民注意。

事實代表律師范德偉(David Fenn)過往不時在林作身邊出現,比如對一次林作被保險公司「炒魷魚」後在家中開記招,當時也是由范德偉伴在身邊。另外,林作在去年被控不小心駕駛,范德偉亦為林作代表律師之。

律師角色如「軍師」

在范德偉的社交平台,亦有些與林作的合照,可見二人關係友好,而且他更似乎十分欣賞林作,曾自稱「法律界林作」及「法律界KOL」,而且據悉當日林作被控不小心駕駛,范德偉更是自薦當代表律師。

范德偉曾在個人社交平台稱律師角色就如「軍師」,表示:「無論打官司、開記招、定商業談判,最重要嘅既係『事前準備工夫』,我哋律師嘅既角色就好似一個『軍師』,為客戶在不同場合出場前通盤考慮、制定策略,力求達到預期效果,避免『講錯野』嘅風險,世事往往『差之毫釐,謬之千里』」

作風高調似林作

其實他與林作同為男拔校友,昨日的記者會上,范德偉天是打上男拔領呔。而且他亦曾參與電影《#PTGF出租女友》演出,在片中飾回真正身份,就是演律師。

從社交平台所見,他還曾上TVB的J2節目《不正常愛情研究所》任嘉賓講法律常識,另外曾與不少明星藝人集郵合照。

而且他的作風也頗為高調,曾在個人社交平台上載駕駛林寶堅尼的短片,寫道:「上庭作戰,一定係揸林寶堅尼「狂牛」戰車。」

心態要夠強

在今年8月,他在個人社交平台亦透露成為了馬會會員多時,終於收到「全費會員+個人馬主的泊車證」,寫道:「一直以為個人馬主係上流社會、富豪既專利 勢估唔到自己有朝一日會成為個人馬主、計好數就去馬 天道酬勤,一定係呢幾年疫情能夠專心工作所賜 秉承獅子山精神,香港永遠係一個福地」

在港大畢業的他,在今年7月更在DSE放榜日為同學仔打氣,范德偉上載當年自己A Level成績單,並寫道:

DSE 放榜既同學仔加油

我一九九幾年考A Level 三個 A

英文A1, Maths A1, 化學 A2,吾係最差果批

入左港大 law,都唔係典型做大公司一帆風順一生無憂父母釋懷果種天之驕子, 最後落得自力更生、自己開個細細既檔口勉強生存糊口

所以考得吾好既同學仔千祈唔好氣餒,長路漫漫,際遇更重要,加油

他曾接受電台訪問表示:「It is a matter of the mind. 心態要強。如果所有嘢諗住最壞打算、會輸去做,就唔會有機會輸贏。做人如是、打官司如是。」

