【爸知弊！你嚟湊吖！】吳若希愛以「小學雞」方式投訴 Alex揭不發火之謎：讓步冇事就算

▲ 兩夫妻耍花槍口硬心軟，吳若希愛以「小學雞」方式投訴，Alex息事寧人。

TVB實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，前晚(21日)同昨晚(22日)，現身的藝人家庭代表有吳若希（Jinny）、何兆鴻（Alex）與仔仔搏啜，以及黎諾懿、Nicole與小春雞。節目中，Jinny夫婦真情流露，她更以「小學雞」方式投訴老公，不過愛妻號的Alex沒有發火，更坦言：「讓步可以冇事冇幹就算。」。

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吳若希與老公Alex，一連兩晚於節目《爸知弊！你嚟湊吖！》中，上演了「史密妻決戰史密夫」，其實Jinny對老公並不兇狠、只是愛作「小學雞」式投訴；Alex全程亦像免疫般對「妻子的投訴」零情緒及反應，堪稱天作之合。

Alex愛妻哲學：你鬧我啫，我又唔會痛

昨晚Alex與黎諾懿盡訴心中情，雖然嘆太太EQ低，但亦大拋愛妻金科玉律-「男人不該跟女人爭辯」：

佢係好容易發忟憎。（黎：都有新聞係你老婆話你，你會唔會唔開心？）慣咗喇，呢個亦係唯一一樣嘢佢可能喺出面讚過我，就係話我『腍茲茲』（冇乜脾氣），你咪當（自己）出氣筒咯。

諾懿追問Alex曾否就「出氣筒」問題向Jinny「申訴」，Alex笑言：

實有嘅，但係唔成功咁解，因為你會知道係性格問題，如果我讓步可以冇事冇幹就算啦。我又唔會痛，你鬧我啫，最多個心銀一銀。

Jinny爆老公黐身：佢似係我個仔

Alex又直指Jinny最討厭他駁嘴：「呢樣嘢其實我知嘅，但你個火突然升緊，你好難唔講一句，銀佢一句都好，但我駁嘴係會將件事去到最（更）嚴重。」坐在監控室的Jinny聞言即直認老公駁嘴會火上加油，諾懿聽畢則忍不住感嘆：「呢個都係重點嚟，千祈唔好同老婆鬧交，到最後都係輸，既然都係輸就唔好鬧喇。」難得「虛偽」老公玩坦白，Jinny亦放軟態度坦承知道老公很愛自己：

佢係由識我當刻開始，對我嘅愛完全冇減過，佢咁多年以嚟愛我係愛到，我淨係喺佢附近已經ok，佢係死都要黐住你嗰種，佢似係我個仔。

經常不滿老公論論盡盡的Jinny，去到節目尾聲時竟同樣驚現「搏啜跌倒事件」，令搏啜爆喊收場，Alex與諾懿更一人踩一腳，其中諾懿一針見血謂：「你湊咁耐都冇事，阿媽一出嚟湊，抱兩嘢就跌咗落地喇！」而Jinny全程不怒反笑。另外，Jinny更公開盛讚Alex氹搏啜午睡時表現溫柔：「睇到佢氹BB瞓覺，覺得好Sweet。」

Alex恨與吳若希拖手仔

最終看似佛系的Alex，不但成功冧掂阿仔搏啜與老婆Jinny，連兒童心理學博士Rosa及副校敏之亦對他讚不絕口，被選為A級爸爸。在無綫官網公開的刪剪片段中，A Grade Alex被問到最想老婆替他實現甚麼願望時，再顯愛妻號本色兼含羞答答說：

我想Jinny拖住我手喺屋企樓下行一圈，呢個係我太太咁多年嚟覺得好Sweet嘅嘢，因為呢一、兩分鐘係屬於我同佢嘅，所以我好珍惜、亦覺得咁已經足夠。

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責任編輯︰王明芳