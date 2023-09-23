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【娛圈喜事】關曜儁下月大婚過大禮　兄弟張振朗朱敏瀚做苦力送祝福

娛樂 15:35 2023/09/23

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

在TVB劇《下流上車族》與林穎彤演夫婦的大隻仔關曜儁（Leo），在去年初向圈外女友韻璇求婚成功，計劃在今年10月舉行婚禮。雖然未正式擺酒，但Leo與未婚妻的愛情結晶品已搶閘在3月出世，當時Leo亦有在個人IG分享喜訊。

日前，Leo率兄弟過大禮，當中兄弟團包括有張振朗、朱敏瀚等。他首先寫道：

我同韻璇一直對安排事情都好有信心
 「求婚之後仲有一年幾時間搞婚禮 大把時間啦」

可是一似預期，Leo這位「廿四孝老竇」卻大多時間心血都要花在照顧女兒身上，寫道：

殊不知！ 原來囡囡關凱妃好想親身見證爸爸媽媽嘅婚禮😆
凱妃出世之後，大部份時間都放咗喺佢身上🤱🏻👨‍👩‍👧
原本籌備婚禮充裕嘅時間越來越緊張😖

【新手爸爸】關曜儁年底結婚女兒搶閘出世　新手爸爸Leo興奮：佢係辣椒妹

關曜儁在去年初求婚成功。

請專業人士幫忙

幸好，他在好友吳嘉儀（呀七）幫忙，找到專業婚宴統籌幫忙，表示：

好朋友呀七介紹最強咗Wedding planner Olivia 俾我😍😍😍
令到我對婚禮嘅安排 出現咗曙光🌅
原本我哋以為自己已經準備充足😛
但係當收到Olivia send俾我哋要準備嘅嘢，先知道原來我哋只係準備咗一半🤣
重點！！！係我哋仲有三個月就結婚！

「讓專業的人，做專業的事！」
短短一次通話，同埋一次見面
就已經梳理好整個婚禮需要嘅流程🧡
最正嘅係！ 我哋有任何對婚禮嘅唔明白或者任何要求
Olivia 都為我地詳盡解釋，甚至乎親自帶埋我地去🫶🏻

感恩認識到一個最強Wedding planner Olivia🥰 喺呢件人生大事上面幫我解決咗99%嘅煩惱

關曜儁與未婚妻視女兒為掌上明珠。

金飾有驚喜

另外，Leo講到未婚妻韻璇的金飾，稱：

金器方面都係好有驚喜😍😍😍
未婚妻韻璇
一直想着裙褂嘅時候有個金皇冠👑

幸好，持到合心水的金飾店，指：

有選擇困難症嘅老婆
唔使1分鐘就揀好咗😂
又最正嘅就係

同時，指金飾店會因應他們選取的服裝，選擇適合我的金器，幫他們襯好晒。

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    • 禮多人不怪

    而從過大禮的照片所見，禮品放滿一枱，Leo表示：「當然唔少得過大禮其重要嘅一環！就係海味、果籃、椰子、喜餅等等習俗需要嘅『禮』」

    可是因為Leo居住村屋要行一條長樓梯才可到達，於是幾位兄弟們就化身咕喱，不過振朗就好鬼馬話：「要加錢呀，加錢呀！」而其他人就邊行邊為一對準新人送上祝福，大嗌「三年抱兩」同「連生貴子」。

    辛苦了一眾兄弟，Leo開玩笑稱：「正正就符合晒我心目中嘅『禮多人不怪』🤣搬到啲兄弟都話要加錢先送上樓🤣場面都真係好壯觀。」

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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