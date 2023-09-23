【秋分禁忌】9月23日秋分4大禁忌 玄學家：4生肖需避災6件事不宜做
健康 15:35 2023/09/23
今日9月23日秋分，台灣有玄學家分享，4生肖需避災，呢幾件事不宜做。
台灣清水孟國際塔羅小孟老師在其facebook 專頁分享，今年秋分在9月23日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。
小孟老師稱，以下幾個禁忌與生肖要當心，
1.不宜穿露背裝:
秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。
2.諸事不宜：
秋分諸事不宜，不宜搬家.入厝.結婚.宴客。
3.注意用火：
秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。
4.不宜吃冰冷食材
秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。
5.以下4生肖注意健康：
- 屬龍：注意腦血管。
- 屬猴：注意跌倒與筋骨.
- 屬兔：注意腸胃不順。
- 屬羊：注意感冒與身體轉寒。
秋分開財方法：
古人說秋分祭月，因此可選在9月22日跨9月23日晚上12：00,用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。
文章獲小孟老師星座塔羅牌之清水孟授權轉載。
責任編輯：羅嘉欣