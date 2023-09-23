【創作女歌手】陳蕾突然宣布「分訊」　透露與監製男友Mike Orange分開震驚歌迷

▲ 好可惜！

歌手陳蕾與御用音樂監製男友麥啟聰（Mike Orange）向來合作無間，一直感情事低調的她日前突然宣布與Mike Orange分手，令不少歌迷感驚訝！

【全民造星V】陳蕾「升呢」成選秀節目導師 豹哥為追音樂夢窮至冇錢交租

愛得低調

陳蕾與Mike Orange向來愛得低調，不過自20年起，陳蕾多首歌曲都由自己作曲填詞、男友編曲監製，包括：《娑婆》、《凡星》、《下流社會》、《伸縮自如的愛》等，二人拍住一齊上。

而陳蕾每次奪獎亦會公開感謝男友，近年二人的戀情浮面，陳蕾直播打機時更洩密顯示與Mike Orange疑似同居。

▲ 二人一直愛得低調。

同框放閃

直至6月的《Chill Club The Alternatives》音樂會上，Mike Orange也是演出單位之一，更激罕與女友同框，認真Sweet爆！

今年8月初，陳蕾宣傳《青年危機》的周邊T恤時，還在社交網貼上男友的照片放閃，加上今個月她放大假遊英國，都有部份時間與Mike Orange同行。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

突然宣布分手

當大家以為他們「打風都打唔甩」，豈料陳蕾突然發文宣布分手：「雖然好突然，但英國回來後我們確實因為一些事情而分開了。感恩所有一切。」

由於陳蕾感情事太低調的關係，有網民留言表示：「完全唔知佢有拖拍。」不少歌迷亦關心陳蕾之後會否再與Mike Orange合作？

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R