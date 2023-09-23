【私隱外洩】民政處承辦商遺失USB　載50名參加者聯絡電話、住址等資料

▲ 西貢青年大使培訓計劃——『西貢領航員』領袖義工培訓計劃的宣傳圖片。（「西貢青年大使」社交專頁圖片）

西貢民政事務處今日（23日）指，當區有活動承辦商遺失載有50名活動參加者資料的USB，資料涉及姓名、聯絡電話、住宅地址等，涉事承辦商已報案及向香港個人資料私隱專員公署呈報。

民政事務處指，正舉辦一項青年義工培訓活動「2023／24年度西貢青年大使培訓計劃——『西貢領航員』領袖義工培訓計劃」，由非牟利地區組織「西貢區社區中心」（中心）承辦。

中心於昨日（22日）下午向民政事務處報告，中心的一名職員於9月10日在香港城市大學圖書館遺失一可攜式裝置（USB），當中載有該活動共50位參加者的姓名、年齡、性別、聯絡電話、電郵地址、住宅地址、就讀學校或院校和監護人姓名及其聯絡電話。民政事務處亦獲告之，中心在9月12日向警務處報案，並在9月18日把事件呈報私隱專員公署。

民政事務處隨即於即日（22日）就事件通報私隱專員公署及警方，並陸續聯絡所有受影響的參加者及其家人，向各人致歉及解釋事件，另已設立熱線（6278 0536）供有關人士查詢。民政事務處亦已即時暫停上述活動。

民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並會展開詳細調查，以防同類事件再次發生。就事件的發生及承辦商沒有就錯誤向民政事務處及時作出報告，民政事務處已向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求承辦商提交詳細報告，以及採取一切必要措施，防止有關資料進一步外洩。在承辦商未能採取令人滿意措施，確保同類事件不再發生之前，民政事務處不會容許承辦商參與競投或組織轄下其他活動項目。

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責任編輯：陳麗娜