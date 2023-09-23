【ERROR成員】吳保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV　邀衛詩雅胡子彤Sica參演添電影感

▲ 吳保錡新歌《黑貓》MV。

ERROR成員吳保錡（Poki）於推出今年個人第二首派台作品《黑貓》，回歸情歌的懷抱，MV特意找來衛詩雅、胡子彤及何洛瑤（Sica）參與演員，陣容鼎盛，不過今次拍攝充滿阻滯，既遇上黑雨，Poki又因為工作過勞而病倒！



很多人會覺得黑貓並不吉祥，會傷害到人，但貓咪的內心世界又會點諗呢？Poki今次新歌《黑貓》就是以黑貓比喻帶刺愛情。推出過兩首勵志正向作品後，Poki今次回歸情歌懷抱，他很感謝公司持開放態度，讓他自由創作，他說：「公司非常open，出咩主題都俾自己選擇，今次想出情歌，所以就有《黑貓》嘅出現。」

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保錡大騷琴技



今次MV有很多彩蛋，其中Poki選擇在大埔拍攝，又彈琴獻技，這些都是他希望加入其中，他說：「成個MV喺大埔拍，因為想令到更多人知道大埔呢個地方係好靚，好多好幽美嘅地方。另外，我一路冇試過彈琴俾觀眾睇，其實我好細個已學，唔係超級叻，但都想喺MV加入彈琴呢啲元素。」



另一特大彩蛋，就是加入了衛詩雅、胡子彤及Sica參與演出。幾位都是Poki私心想邀請的藝人，說：「睇過好多衛詩雅嘅戲，佢喺《紮職》佢演得好好，我好鍾意，好想拍到咁嘅劇情，所以MV都有少少似《紮職》。之前有同佢喺YouTube片合作，嗰陣有問過佢可唔可以幫我拍MV，好難得佢應承咗，因為佢好少幫人拍攝MV，今次答應我，我好感動，令成個MV好有電影感。」

胡子彤是電影演員，曾參與《ERROR暑期自作業》，Poki又與對方相識多時，由於很想拍出有電影感竹旳MV，就邀請了對方加入。

Poki續道：「子彤同衛詩雅係好專業嘅演員，有佢哋帶動，我可以好投入去演落去，令到我嘅演技都好咗好多 。好似呢次搵子彤做反派，嗰場打戲係要一Shot就做到，我一被撥紅油就要演到，子彤嘅演技，令我真係一Take過就做到導演要求。」

至於Sica是飾演一位唔見了貓咪的主人，Poki道：「好希望我同我嘅好細妹Sica可以愈嚟愈勁，所以今次MV都有搵佢參與。」

今次MV充滿驚喜，不過拍攝過程卻遇上不少阻滯，因為剛好遇上黑雨，拍攝地水浸，但Poki的檔期排得滿滿的，緊接便要飛到台灣拍攝團綜，所以他特意再抽空回港補拍MV，結果因為休息不足而病倒。

Poki說：「喺台灣拍攝又趕返香港，好頻撲，結果病咗，要帶病拍MV。」

不過他表示：「但今次係好好嘅經驗，知道人冇得死頂，一定要有足夠休息，24個鐘用晒嚟做嘢以為頂得順，其實係頂唔順。」

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