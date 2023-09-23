【東張女神】何沛珈勤力做運動保持弗爆身材　晒新相展現線條美

▲ 想要有美好身材一定要做運動！

作為女藝人需要時刻保持最佳狀態，就如東張女神何沛珈（Roxanne）一向擁有弗爆身材，皆因她閒時就會做運動，保持身形。

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勤力做Gym

Roxanne非常勤力做運動，日前她在社交網分享做Gym照，穿上Bra Top上陣的她，利用器材拉筋，從她背面可見，晒出背肌和纖腰，身材弗爆令人羨慕！

之後，她再晒出在洗手間內的照片，今次她則換上貼身連身裙上陣，展現線條美，並留言：「有冇人同我一樣細細個淨係鍾意黑白灰，見到粉紅色就No，而家見到就會OMG So cute。」

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人生高峰154磅

雖然Roxanne現時身材如此苗條，她曾接受傳媒訪問透露人生最高峰時的體重是讀中學時候，重達70公斤即約154磅，當時腰圍更有30吋，又有肚腩，故在中四時立定決心減肥。

入行後，Roxanne為了去水腫亦嘗試極端方法，後來她認識一位健身教練，終於知道如何有效去水腫及瘦身。

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飲食自律

而且，她十分自律，開工時別人吃飯盒，她另購沙律或者主要選取高蛋白質食物，盡量少飯，因攝取豐富的蛋白質，會大大減低飢餓感。

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