【幼稚園生】K1新生發展遲緩不懂說話吃飯攻擊人 家長無發現反斥老師「有偏見」

▲ 台灣有幼稚園老師上網呻，一名K1新生發展遲緩，更會攻擊師生，家長又反斥老師「有偏見」，令她非常之頭痛。

3歲孩子踏入幼稚園上學，是人生第一個轉捩點！不少家長想孩子考入心儀幼稚園都會教道孩子應有的自理能力。有台灣幼教日前上網呻，開學來了一位新生發展遲緩；未戒片、不懂說話、不會吃飯，還會攻擊師生，讓老師們都相當費解，向家長講述孩子的情況，反被對方斥老師「有偏見」，她無奈地說：「真的不能理解，這3年來家長是用什麼方式帶孩子！」

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該名老師早前在「匿名公社」以「老師們常被這孩子搞到崩潰」為題發帖，她透露這名K1新生發展遲緩，連吃飯也不會，反手拿匙，不守規矩，偶爾班上派茶點吃餅乾就會一直搶着要，不給他會生氣，

三歲了沒有戒過尿布、不會講話，只會發出嗯嗯、哦哦、啊啊等聲音，仿說也只會很簡單的單詞尾音，而且還是不標準的發音……

以上的問題只是冰山一角的小事，很多學生初初開學也不會，但經過老師教導後，也能一一達標。但這個新生入學快2個月，情況未見改善，

老師在忙不給牽手，還會崩潰大叫，一不如意或是老師制止他，就會躺地板打滾大哭，一整天無法單獨行動，玩玩具、上課都必須要有一個人跟着他，坐在椅子上五分鐘就會亂跑抓不住。

最難受的是，孩子還常常無緣無故攻擊老師，拿東西丟老師、用指甲用力抓老師手臂、腿、臉，有時候還會打班上小孩的背部跟臉，而且由一進校門起直至家長接放學，都在崩潰尖叫的狀態，完全沒有改善。

這個孩子與其他同學有別，很明顯有特殊需要，但又沒有獲得家長正確教導。每當老師詢問父母在家如何教育孩子時，他們總是避重就輕的帶過，更認為孩子十分正常。當校方建議家長帶孩子去評估時，他們反斥是老師有偏見，以嘲諷的態度回應校方。在半推半就下，父母終於帶着孩子進行評估，確診了是發展遲緩。 老師對家長的行為很費解，

真的不能理解這樣的孩子，這三年來家長是用什麼方式帶的，帶的過程真的一點問題都沒發現嗎？

就算知道孩子需要專家跟進，但家長依舊把孩子帶回校，也沒有跟校方溝通會否作進一步打算，

每天老師都帶着傷回家，還被抓留痕跡好幾次，班上其他孩子也常被這位孩子搞到崩潰，常常跟我們反映，但我們只能跟孩子說要多給他機會……真的心好累啊！

貼文一出，即引起熱議，不少網民很同情樓主，「家長應該送機構教養比較專業，或送公托就會有醫生會定期的去做早療，這樣的孩子不適合放在私立幼兒園」、「小孩應該有高功能自閉和語言障礙，家長該帶去看身心科（心理）做統合感官和語言早療才對」。

有前老師分享過去相似的遭遇，「我光看就好辛苦，現在很多家長嘴巴說有顧小孩，實際上都是丟3C（電子產品）給小孩，我之前也顧一個顧到快崩潰，園長又是家長最大的那種，我撐不下去乾脆不幹」。

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責任編輯︰王明芳