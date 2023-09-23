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【販毒案】荃灣青年遇查揭攜4公斤氯胺酮　另馬拉男旅客藏940克可卡因

社會 17:33 2023/09/23

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圖示於第一宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。（海關提供）

香港海關昨日（22日）在荃灣及香港國際機場偵破兩宗販毒案件，檢獲約4公斤懷疑氯胺酮及約940克懷疑可卡因，估計市值共約300萬元。

於首宗案件中，海關人員昨日在荃灣進行反毒品行動時截查一名男子，在其身上檢獲少量懷疑氯胺酮，遂把該名27歲男子拘捕。海關人員其後把他押解到附近一個住宅單位進行搜查，並在單位內再檢獲約4公斤懷疑氯胺酮和一批毒品包裝工具。該名被捕男子已被控以一項管有危險藥物及一項販運危險藥物罪名，將於星期一（25日）在西九龍裁判法院提堂。

於第二宗案件中，一名51歲男旅客昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員替他清關時，在其寄艙行李內的兩個保健品包裝內，發現共約940克懷疑可卡因，遂把他拘捕。案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：陳麗娜

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