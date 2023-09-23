《封神第一部》舉行香港首映　導演烏爾善：人性刻劃為核心

▲ 《封神第一部》導演烏爾善（左）及演員此沙。

改編自明代小說《封神演義》與宋元話本《武王伐紂平話》兩部古典著作電影《封神第一部》，由《畫皮II》導演烏爾善執導，昨晚（9月22日）在旺角b+ Cinema MOKO舉行IMAX首映禮。

導演烏爾善、片中演二郎神楊戩的此沙現身首映，而何超儀、方平、鮑起靜、七仙羽、田啟文、黃詠詩、梁茵、白雲、可嵐、區文詩、許嘉浩、周吉佩、李佳、龍婷、吳大強、曹敏寶、曾展望、孔德賢，以及曾俊華等到場觀影，場面熱鬧。

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人性刻劃為核心

導演烏爾善說：「『封神』作為一部傳承3千年的經典神話，講述的是正義必將戰勝邪惡的永恆主題。我們的電影，不但要構建瑰麗的神話世界，更要以深刻的人性刻劃為核心。在《封神第一部》中，我希望通過年輕人的視角，講述我們每個人必然經歷的——鑒別真偽，抉擇善惡，最終獲得心靈成長的歷程。」

中國古代的質子制度是諸侯將自己的孩子送往宗主國作為人質，包括戲中追隨商王殷壽征戰沙場的一眾諸侯之子。導演烏爾善將電影的重點也放在質子旅身上，設定出自中國真實歷史，更是通過年輕人的視角去探討成長歷程。

此沙最初透過萬人海選進入最後核心主角群，本來是演其中一名質子，贈磅後卻被改派演楊戩，必須減磅以配合角色的仙氣。

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